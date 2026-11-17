Alejandro Ávila. Candidato de Frente Amplio al Congreso por Toledo. - FRENTE AMPLIO

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo, Alejandro Ávila, ha propuesto la ampliación "masiva" de la Inspección de Trabajo y la atención presencial obligatoria en oficinas públicas y de la Seguridad Social.

Ávila ha aseverado que Frente Amplio desplegará en el Congreso un paquete de medidas encaminadas a garantizar un empleo público de calidad y servicios administrativos cercanos, según ha informado la coalición en nota de prensa.

El cabeza de lista por Toledo ha apuntado como una de las medidas necesarias el refuerzo de la Inspección de Trabajo con una ampliación "masiva" de inspectores, subinspectores y personal técnico "hacia los ratios que marca la Organización Internacional del Trabajo (OIT)" para "perseguir las horas extras impagadas y, por supuesto, los accidentes laborales".

"De nada sirven las leyes laborales si nadie vigila que se cumplan", ha subrayado Ávila, lamentando que la provincia de Toledo haya sido en los primeros nueve meses del año la única en la que han aumentado los accidentes laborales, un 3,2%, con once personas fallecidas en su puesto de trabajo.

Y para asegurar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, Frente Amplio firmará con los sindicatos un acuerdo plurianual para que el personal público no vuelva a perder poder adquisitivo garantizando por ley las subidas salariales vinculadas a la inflación mediante cláusula de Garantía Salarial.

En este sentido, Ávila ha remarcado que "aquellos que sostienen nuestros hospitales, escuelas y servicios públicos no pueden ser nunca más la variable de ajuste de ninguna crisis".

Otro "hito" de la política en materia de empleo público será, ha señalado el candidato, reducir la tasa de interinidad y temporalidad en todas las administraciones hasta el 8%, "arrancando en este mismo año con una rebaja de diez puntos", y la implantación "inmediata" de la jornada laboral máxima de 35 horas en todas las administraciones públicas, con vistas hacia las 32 horas semanales sin descuento salarial. Y es que, ha matizado, "el sector público debe liderar y ser el ejemplo de la consecución de la reducción de la jornada laboral y conciliación en todo el país".

Pero la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos ha de revertir, ha proseguido, en un mejor servicio a la ciudadanía y por eso Frente Amplio quiere terminar con la brecha digital e implantar la atención presencial obligatoria sin cita previa en las oficinas públicas y de la Seguridad Social.

"Tenemos que garantizar que las personas mayores o vulnerables no queden excluidas por sus dificultades en los trámites digitales porque, aunque la digitalización debe ser un derecho para agilizar trámites, lo que no puede es convertirse en un muro infranqueable para nuestros mayores cuando necesitan ir por ejemplo a la Seguridad Social o al Ayuntamiento", ha advertido Ávila.

Además, Frente Amplio luchará contra "las mafias que revenden citas previas a personas trabajadoras" y acabará con el "colapso" de las oficinas de extranjería incrementando en un 30% la plantilla, salarios y equipos informáticos de las Oficinas de Extranjería "para garantizar la cita previa pública y gratuita en menos de siete días".

Por último, Frente Amplio también se ha comprometido a asegurar planes de empleo conveniados con ayuntamientos y comunidades autónomas que garanticen contrataciones "dignas" a parados de larga duración con salarios de convenio dedicando estos planes a sectores de conservación ambiental, de prevención de incendios, de rehabilitación energética y de cuidados, "un empleo digno y útil para nuestros barrios y pueblos", ha señalado Alejandro Ávila.