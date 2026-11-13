Frente Amplio se reivindica como "única fuerza en defensa de la clase trabajadora" en su inicio de campaña en C-LM

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha dado inicio a la campaña electoral en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha presentándose como la única fuerza política que trabaja para "mejorar la vida de la clase trabajadora".

Así lo ha manifestado el cabeza de lista al Congreso por Toledo, Alejandro Ávila, que, acompañado de la cabeza de lista al Senado, Isabel Álvarez, y arropados por un grupo de militantes de los partidos de Frente Amplio, ha abogado por una campaña que dé respuesta y confianza a las demandas de la clase trabajadora frente al discurso de la derecha y extrema derecha "cuyas soluciones pasan por el insulto permanente, la crispación y generar odio entre los ciudadanos de este país".

El derecho a la vivienda, uno de los principales ejes de las políticas que defiende Frente Amplio, ha sido el protagonista del inicio de campaña para Frente Amplio en Toledo, sobre todo, ha matizado Ávila, teniendo en cuenta las últimas movilizaciones "que demuestran la necesidad acuciante de la intervención en el mercado para evitar los escandalosos beneficios de los fondos buitre y la sangría que supone sobre los jóvenes y familias de la clase trabajadora".

El candidato al Congreso por Toledo ha defendido en este sentido la intervención del sector público, "el único capaz de generar igualdades y promover que el reparto de la riqueza se haga de la forma más justa posible como establece nuestra Constitución".

Ávila ha argumentado que es contradictorio que España registre uno de los mejores índices macroeconómicos de la Unión Europea pero no se traslade a la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, pese a que gracias al trabajo de los socios de Gobierno se han logrado conquistas como un importante aumento del salario mínimo interprofesional y de las pensiones.

En este sentido, ha defendido que la lucha debe centrarse en promover sin complejos la intervención del sector público en el mercado de la vivienda porque "estamos ante esta coyuntura ya que se deja en manos del mercado la solución a los problemas de la ciudadanía, se reduce la intervención del Estado a la mínima expresión y cuando esto sucede el mercado tiene claro cuáles son sus beneficiarios y no es la clase trabajadora".

Por último, ha hecho un llamamiento a la participación activa y a la movilización por Frente Amplio de cara a la próxima cita electoral "porque somos la única garantía de evitar que la derecha y la extrema derecha asalten el Gobierno ya que el PSOE por sí solo no va a conseguir una mayoría absoluta para evitarlo".

El próximo Gobierno, ha puntualizado, necesita un Frente Amplio con muchos diputados y diputadas en todo el territorio nacional, "porque las propuestas son distintas a las que ha venido realizando el bipartidismo en este país en los últimos años que nos han llevado a la situación actual".

Toledo, ha subrayado Alejando Ávila, puede contribuir a este cambio ya que "somos la candidatura que está más cerca de quitar un diputado al PP, concretamente, nos faltan cinco o seis mil votos menos que al PSOE, mientras a ellos les sobran 28.000 votos para mantener sus diputados".