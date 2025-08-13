El fuego de Calera y Chozas obliga a cortar dos carreteras y se recomienda confinamiento de 5.000 personas

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce medios con medio centenar de efectivos se encuentra trabajando a las 6.15 horas de la mañana de este miércoles en el incendio originado en la tarde de ayer en la localidad toledana de Alberche del Caudillo, en situación operativa nivel 2.

El humo y el polvo generado en el incendio ha provocado el corte de la carretera CM-4101 entre los kilómetros 9 y 14; así como de la vía CM-4130 en sus seis primeros kilómetros desde el núcleo urbano.

Según explica el Plan Infocam, se recomienda el confinamiento preventivo de la población por posible afección de humo, una localidad que suma cerca de 5.000 habitantes.

El fuego se originó en la entidad menor de Alberche del Caudillo a las 18.15 horas, y en el han llegado a trabajar 113 efectivos.