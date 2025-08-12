El fuego iniciado en Navalmoralejo ha arrasado ya 3.000 hectáreas, el 75% de ellas en Extremadura

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este lunes en la localidad toledana de Navalmoralejo, que ha traspasado la frontera con Extremadura, ha arrasado ya unas 3.000 hectáreas, el 75% de ellas en la comunidad vecina. El fuego continúa en Nivel 2 y se mantiene el confinamiento preventivo de las localidades de La Estrella y Villar de Pedrosa.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que este martes ha asistido al Puesto de Mando Avanzado, en el que se ha instalado el mando unificado entre los dispositivos de incendios forestales de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Desde este punto ha dado cuenta que se mantiene el confinamiento preventivo de las localidades de La Estrella y Villar de Pedrosa, confinamiento que se irá levantando en cuanto las condiciones de seguridad lo indiquen.

Respecto a las causas, ha dicho que por el momento se desconocen. "Somos prudentes y vamos a esperar a los trabajos de investigación que se están llevando desde el cuerpo de agentes medioambientales", ha argumentado".

El representante del Gobierno regional ha destacado que desde que se tuvo conocimiento del incendio forestal, ayer lunes, "se han movilizado en total 23 medios aéreos, 48 medios terrestres y 317 efectivos, y en la actualidad, se encuentran trabajando 10 medios aéreos, 20 medios terrestres y 113 efectivos".

"Entre los mismos se encuentra, personal del dispositivo de emergencias de Extremandura, Infoex, personal del Miteco como las BRIF, además de personal de la UME, que ha enviado a su batallón de Torrejón de Ardoz tras ser solicitada anoche su colaboración, y bomberos del Consorcio Provincial de Toledo.

"Sabemos que se está llevando a cabo un gran trabajo por parte de todo el dispositivo y que se ha logrado perimetrar cerca del 90 por ciento del incendio, por lo tanto, dado que las condiciones, como señalaba anteriormente, no acompañan, hago un llamamiento a la prudencia y a mantenernos tranquilos pero en alerta, puesto que estamos en manos del mejor dispositivo de incendios forestales como es Infocam", ha significado.

Posteriormente, se desplazarán al Puesto de Mando Avanzado de Extremadura ubicado en Villar de Pedroso, con el objetivo de reforzar la cooperación interregional y optimizar los trabajos de extinción y protección de la población. "En todo momento quiero destacar la coordinación entre ambas comunidades, ha sido excelente desde el primer momento", ha señalado Almodóvar.

CELEBRADO LA REUNIÓN DEL CECOPI

En la mañana de hoy, a las 9.00 horas, se ha celebrado el Cecopi unificado en el Centro Operativo Regional del dispositivo Infocam contra Incendios Forestales en la provincia de Toledo, en una reunión de coordinación para el seguimiento del incendio forestal, en el que han participado autoridades de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, autoridades de la Junta de Extremadura, Protección Civil, Guardia Civil y autoridades de delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este puesto también está Juanjo Fernández, director de la emergencia de este incendio que, en declaraciones a los medios ha indicado que la actividad de incendio es muy poca, aunque queda algún punto caliente.

"Queda alguna actividad de fuego, pero tenemos alrededor del 90% de incendio perimetrado. No del todo, porque es una zona con muchos barrocales y determinados barrancos que no pueden acceder la maquinaria pesada y que hay que perimetrarlos a mano".

"Aunque todo evoluciona favorablemente, la previsión meteorológica es mala. Son días muy calurosos de altísimo riesgo y tenemos que seguir con las operaciones de extinción".

Fernández ha explicado que el viento fuerte de componente norte que soplaba en la tarde de este lunes, hizo avanzar el fuego hacia el sur, con una apertura del flanco derecho que afectó a la comunidad de Extremadura hacia el oeste durante última hora de la tarde y durante la noche.

"Es un incendio que se ha propagado sobre todo por superficie forestal, dominada por herbáceas, matorral y encinar, afectando a la población de NavalMoralejo. Afortunadamente no hay que lamentar pérdidas, daños humanos ni materiales más allá de algunas granjas caseras en el municipio y dotaciones agropecuarias de Extremadura".