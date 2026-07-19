El fuego de La Mierla afecta a 16.000 hectáreas, deja 20 pueblos evacuados, 5 confinados y 800 personas desplazadas

Superficie forestal quemada durante el incendio forestal, a 19 de julio de 2026, en Muriel, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Los trabajos de extinción están siendo muy complicados debido a la fuerza del viento, que está empujando las llamas hacia - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de La Mierla (Guadalajara) declarado el pasado jueves afecta este domingo por la tarde a 16.000 hectáreas, deja 20 pueblos evacuados, cinco confinados y unas 800 personas desplazadas.

Los nuevos municipios confinados son Ujados, La Miñosa, Albendiego y Cañamares.

Así lo han trasladado en atención a los medios Daniel García, director técnico de extinción y el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.