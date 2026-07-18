El fuego de La Mierla (Guadalajara) afecta a 5.400 hectáreas, deja 600 evacuados y 12 pueblos desalojados

Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). La evolución del incendio declarado este jueves, 16 de julio, en la población guadalajareña de La Mierla ha provocado que e- Rafael Martín - Europa Press

GUADALAJARA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en La Mierla (Guadalajara) deja ya 5.400 hectáreas quemadas, 600 evacuados, 12 municipios desalojados y "todavía está lejos" de decir que está controlado, tal y como ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

En la noche de este viernes se ha trabajado en uno de los flancos que va hacia el río Sorbe, con trabajos que permiten intentar consolidar ese perímetro, según ha señalado Gómez desde el puesto de mando avanzado de Tamajón.

Los municipios evacuados son El Ordial, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo, y se suma este sábado la localidad de Monasterio y la pedanía de Veguilla.

Trabajan en apagar las llamas 63 medios y 324 personas, de los cuales 12 de ellos son medios aéreos.

El Gobierno regional ha determinado evacuar el municipio de Monasterio --entre 20 y 25 personas-- con una casa rural en este término municipal. Además, la pedanía de Veguillas, en Cogolludo, que tiene aproximadamente 40 personas, ha decidido evacuarse motu propio.

INCREMENTO DE LOS VIENTOS

La previsión es que a lo largo del día de hoy se vuelvan a incrementar los vientos que "hacen que el incendio se pueda seguir propagando", por lo que el Gobierno regional prepara "todos los dispositivos para poder frenar este nuevo envite del viento".

Se incorpora una nueva sección de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con 100 personas más, con sus vehículos correspondientes y también maquinaria pesada para ayudar en el control de algunos de los flancos abiertos.