El fuego de la Mierla (Guadalajara) ya arrasa 13.000 hectáreas, con 21 municipios evacuados y 800 afectados

Un helicóptero durante las labores de extinción del incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecin - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de La Mierla (Guadalajara) ha arrasado ya unas 13.000 hectáreas, con 800 personas afectadas y 21 poblaciones evacuadas, tal y como ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

En declaraciones a los medios ha señalado que esta noche el fuego ha avanzado casi 14 kilómetros, aunque se ha podido contener y no ha entrado en ninguna de las poblaciones evacuadas.

"Es importante porque ninguna casa en estos momentos, de ningún vecino de estos municipios, se ha visto afectada", ha afirmado Gómez, valorando que ante todo se protege a los municipios independientemente de que las llamas siguen avanzando a través del monte.

Se están "estableciendo cortafuegos de contención" para intentar dirigir el fuego y "no que el fuego sea el que dirija", ha señalado.

Para ello se van a evacuar cuatro poblaciones más: Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, Aldanueva de Guadalajara y Naharros La evacuación se producirá con tranquilidad y con tiempo, porque todavía el fuego no va a alcanzar estas localidades.

De esta manera, las personas pueden o bien ubicarse en otras viviendas o con familiares que puedan estar disponibles o bien puedan dirigirse al albergue que tiene establecido el Gobierno de Castilla-La Mancha en Humanes.

Este sábado se evacuaban Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, que se sumaban a Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, el Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete y Palancares.

La localidad de La Nava se confinó como medida preventiva e Hiendelanecina también se confinó.

SUSPENDEN CAMPAMENTOS Y ACTIVIDAD MINERA

Además, se está proceciendo por parte de la Administración regional a la suspensión de varios campamentos juveniles que se estaban llevando a cabo todavía en zonas que están alejadas del incendio, pero que se están viendo afectados fundamentalmente por el humo y por ceniza.

Tal y como ha explicado la consejera, se quiere evitar que en un momento determinado se tuviera que evacuar un número importante de personas, porque en estos campamentos "hay más personas casi que en los municipios que hemos evacuado", ha afirmado.

Se suspende cautelermente una actividad minera que se encuentra en Naharros, una mina de sílice que está en actividad.

PLAN PARA LOS AFECTADOS

La Junta ya piensa en las personas que "viven en estos más de 20 municipios que están evacuados y que lo van a perder todo" y es por ello que ya está preparando un plan de reestructuración y de recuperación de la zona, con el fin de que puedan contar con aquellos elementos que hagan que su vida, que su desarrollo socioeconómico "no se vea mermado por la situación de este incendio".

Para articular este plan, la Junta ha pedido apoyo de la Administración General del Estado y los detalles se irán desgranando paulatinamente.

MEDIOS IMPLICADOS

Tal y como ha informado Mercedes Gómez, se están incrementando el 30% de las plantillas. En la jornada del sábado había 25 medios aéreos trabajando de forma simultánea, "algo extraordinario de gestionar" y sobre el terreno a más de 500 personas.

Este domingo trabajan en la zona 4 medios aéreos, 33 medios terrestres y 215 efectivos.

Colaboran en la extinción medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias y del 112 de la Comunidad de Madrid.