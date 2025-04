Fuensalida (Toledo) vive desde este viernes 'La Pasión del Señor', una "catequesis viva" representada por 200 personas

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Fuensalida escenificará desde este viernes, 11 de abril y hasta el domingo 13, la 44ª edición de la 'Pasión del Señor' a cargo de 200 fuensalidanos amateur que darán vida a la última semana de vida de Jesús en la Tierra.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad, José Jaime Alonso, ha destacado que los 200 vecinos que forman parte Grupo La Pasión, transmiten "una catequesis viva para prepararnos a vivir con intensidad los próximos días de Semana Santa".

Todo aquel que se sienta movido por este sentimiento litúrgico, puede adentrarse en esta representación que traslada al espectador "a lo que pasó hace más de 2.000 años en Jerusalén", ha señalado el alcalde, que ha animado a acercarse al municipio este fin de semana.

"Que nos acompañen a ver la representación que realiza La Pasión y también que convivan con nosotros, que salgan a las calles, que al final la Semana Santa en Fuensalida es muy importante y queremos contar con la participación de todo aquel vecino de la zona que quiera acompañarnos", ha afirmado.

El director del Grupo de Teatro 'La Pasión', Jesús Fernández, ha rememorado que esta representación comienza en el año 1977, y "es una pasión que se ciñe totalmente al texto evangélico".

"No hay grandes movimientos ni grandes efectos especiales, porque cuando Jesús murió, no aparecieron rayos, ninguna cosa especial, hubo un terremoto y punto. Cuando Jesús resucitó, no se enteró nadie".

En sus palabras, se ciñe a representar una resurrección "muy sencilla", porque se desconoce "realmente cómo fue", con la idea de no "confundir a nadie", transmitiendo "un mensaje lo más verídico posible" alumbrando una pasión "más realista que otras".

De dos horas de duración, comienza en el Domingo de Ramos y termina con la Ascensión, con escenas de "la Última Cena, Getsemaní, el Juicio de Caifás, el Juicio de Pilato, la Calle de la Amargura, la Crucifixión, el Descendimiento, la Resurrección, el Anuncio a los apóstoles y la Ascensión".

Fernández ha alentado a visitar la Semana Santa de Fuensalida que conserva los Armaos --la guardia personal del Conde de Fuensalida, cedida para la procesión del Viernes Santo--, así como la procesión de los Pasos, que data del XIX.

"Hay cosas bonitas que por lo que sea pasan desapercibidas. Nuestra pasión es una pasión muy antigua, ya son 48 años, pero nunca ha tenido así ese ímpetu ni esa magnificencia de otras pasiones, pero gracias a Dios viene mucha gente", ha destacado.

Las programación comenzará con la función del día 11 de abril, a las 21.30 horas; continuará el día 12 de abril, a las 20.30 horas, y, finalmente, el día 13 de abril, a las 18.00 horas. Las representaciones tendrán lugar en la Casa de Cultura de Fuensalida donde, además, se podrán adquirir también las entradas por un precio de 3 euros.