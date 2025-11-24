De Fuente Álamo a Ámsterdam, el recorrido de Bodegas San Dionisio para vender su excedente de granel

El gerente de Bodegas San Dionisio, Anselmo Cuesta, en el WBWE de Ámsterdam. - EUROPA PRESS

ÁMSTERDAM (PAÍSES BAJOS)/ALBACETE, 24 Nov. (De Laura Gómez del Barrio para EUROPA PRESS) -

Fundada en 1957, Bodegas San Dionisio ha venido jugando desde entonces con uvas autóctonas del sur de Albacete, como la monastrell de pie franco, e innovando con nuevas variedades como Syrah, Petit Verdot o Verdejo. Estos días ha recorrido los más de 2.000 kilómetros que separan a Fuente Álamo, donde se ubica, de Ámsterdam, para colocar su excedente de granel en la World Bulk Wine Exhibition que acoge la capital neerlandesa.

Así lo ha indicado el gerente de Bodegas San Dionisio, Anselmo Cuesta, que ha atendido a Europa Press y RTVE a las pocas horas de que se cortara la cinta inaugural de la mayor feria de vino a granel del mundo.

Aunque perteneciente a la Denominación de Origen Jumilla, esta bodega, que destaca por su producción monastrell y de caldos muy concentrados en cuanto a la graduación alcohólica, al color y a los aromas, acude al mayor escaparate del mundo a colocar sus caldos de gran calidad.

"Nosotros nos diferenciamos por esos graneles con personalidad propia, y a esta feria acude personal de todo el mundo que busca vinos singulares como el nuestro", explica Cuesta, que muestra gran esperanza por recuperar esos mercados que han estado parados.

Sobre cómo afecta los aranceles estadounidenses a una bodega pequeña como la suya, ha explicado que el precio del vino, en general en España, es relativamente bajo, si se compara a nivel de Europa, e incluso a nivel mundial.

"Tenemos precios muy competitivos y con mucho recorrido para escalar, por ello esperamos que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos no nos afecte".

A lo que sí se tendrá que subir Bodegas San Dionisio es al carro de la reducción alcohólica, aprovechando que la Unión Europea ya está legislando en este sentido, así como enfrentar los desafíos que el cambio climático está provocando en los viñedos del sureste de la Península, donde se ubica.

En otro orden de cosas, y preguntado por la posible reducción de las ayudas europeas al sector del vino, el gerente de San Dionisio ha alertado que dicha medida reduccionista podría afectar muy negativamente a bodegas como la de Fuente Álamo, rechazando de plano dicha propuesta.

Lo que sí acoge de buen grado es la reciente creación de la Interprofesional del Vino de Castilla-La Mancha, que vio la luz la pasada semana en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Convencido de que esta entidad ayudará al sector castellanomanchego a enfrentar los retos y problemas que comparte, ofreciendo soluciones 'ad hoc', ha insistido en tildar de "excepcional" la creación de esta interprofesional.