Funcionarios municipales de Puertollano se concentran contra CCOO en demanda de RPT y el alcalde acude a la protesta

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 2 (EUROPA PRESS)

El personal funcionario del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) se encuentra inmerso en un conflicto sin precedentes en torno a la redacción y aprobación de la propuesta de nueva Relación de Puestos de Trabajo de la plantilla, que ha enfrentado a un numeroso grupo de trabajadores municipales con el sindicato Comisiones Obreras, hasta el punto de que este lunes ha tenido lugar una concentración a las puertas del consistorio convocada por trabajadores para exigir a CCOO que acepte el resultado de la consulta realizada el pasado 16 de mayo, en la que se respaldó la última propuesta presentada por el equipo de Gobierno por una mayoría de 234 votos de los 263 votos emitidos.

CCOO se desmarcó de esta consulta al considerar que "falta información" y la RPT se limita a una subida del complemento específico, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada puesto de trabajo y los ítems vinculados. El factor sorpresa ha venido con la presencia del propio alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, durante la protesta a las puertas del Ayuntamiento.

El episodio deriva así en una inédita lucha en el seno de la parte social del Ayuntamiento en torno a la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo que lleva esperando ya casi 20 años.

Durante la concentración, los convocantes, trabajadores que aseguran estar al margen de partidos políticos y sindicatos, recordaron que el pasado 16 de mayo fueron convocados a las urnas por los representantes sindicales de UGT y Csif para contestar a la pregunta de si aceptaban la última propuesta presentada por el equipo de gobierno, respaldada por una amplia mayoría, "una victoria aplastante y sin paliativos", sostienen.

CANSADOS DE ESPERAR

Estos funcionarios aseguran estar "cansados" de esperar durante 20 años una nueva RPT, por lo que han decidido convocar esta concentración. "No es una manifestación contra ningún compañero, ni siquiera contra Comisiones Obreras, ni tampoco está detrás de esta convocatoria ninguno de nuestros sindicatos", aseguran, aunque acusan a la sección sindical de CCOO de adoptar una postura "totalmente antidemocrática y muy poco solidaria", al no acatar el resultado de la decisión de los trabajadores.

"No es de demócratas no a aceptar el resultado de una votación y mucho menos justificarla con posiciones demagógicas, vacías y carentes de sentido común, pero sobre todo muy alejadas de los postulados que esa sesión sindical siempre ha defendido, que no son otros que la defensa de los trabajadores", recalcan.

Consecuentemente exigen a CCOO la aceptación del resultado de la convocatoria del 16 de mayo y "la vuelta a la unidad sindical, para que, de una vez por todas, se tenga en cuenta la nueva RPT con la consiguiente subida salarial, que tanta falta hace".

De su lado, el sindicato CCOO ha convocado a los medios en una rueda de prensa en la que han intervenido Mar Palomo, responsable de la sección sindical en el Ayuntamiento de Puertollano; Fernando García, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Ciudad Real; y Esther Serrano, secretaria general de CCOO en la provincia.

CCOO: UN LINCHAMIENTO INJUSTO

Serrano ha denunciado que "no es justo ni aceptable que se intente desacreditar a los representantes sindicales de esta sección" en lo que cree que es un capítulo de "linchamiento", que el sindicato "no está dispuesto a permitir", ya que lo que lo único que pretende es que la RPT sea "justa y equitativa para todos".

Para Serrano, las protestas de este lunes responden a un movimiento de desinformación y confusión para enfrentar a la plantilla, probablemente impulsado por el propio alcalde Miguel Ángel Ruiz, a quien le exigen que actúe de manera "responsable" y convoque la mesa general de negociación que permita impulsar la nueva RPT.

En este contexto piden a Ruiz que abandone su actitud "trumpista" de implícita coacción al conjunto de la plantilla para la aprobación de una RPT con la que no están de acuerdo.

Fernando García ha insistido en que *se están haciendo las cosas mal* en el Ayuntamiento de Puertollano, ya que no se ha informado adecuadamente a la mesa general de negociación ni se están aportando todos los elementos de juicio para defender los derechos de los trabajadores.

Mar Palomo ha asegurado que CCOO "siempre estará con la decisión de la mayoría, pese a las discrepancias", y que "jamás irá en contra del voto mayoritario", aunque siempre ha defendido una distribución salarial "equitativa y justa" para cada puesto de trabajo.

A juicio de la representante de la sección sindical de CCOO en el consistorio, lo que hay encima de la mesa es simplemente una revisión del complemento específico en las nóminas, pero no un estudio en profundidad de la naturaleza de cada uno de los puestos de trabajo y sus ítems asociados, lo que, llegado al punto, podría incluso perjudicar a muchos trabajadores municipales, pese a la subida inmediata que implicaría la revisión del complemento específico.

Consecuentemente, CCOO vuelve a pedir al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, que convoque la mesa general de negociación en la que, aseguran, respetará la decisión de la mayoría de los trabajadores, a pesar de la discrepancia y la irregularidad que supondría impulsar la RPT, tal y como está ahora concebida.

En todo caso, han asegurado que "no es normal esta presión" contra CCOO, que responde a movimientos de "desinformación y fomento de la confusión, de una manera totalmente malintencionada", y han recordado que, en todo caso, es responsabilidad exclusiva del alcalde convocar la mesa general de negociación y llevar el asunto al pleno de la corporación, al margen de la rúbrica o apoyo de cada una de las secciones sindicales.

EL ALCALDE SE PERSONA EN LA CONCENTRACIÓN

Por su parte, el alcalde de Puertollano ha hecho acto de presencia durante la concentración de los trabajadores y ha atendido a la prensa. En declaraciones a los periodistas, ha asegurado que su intención es convocar la mesa general de negociación, aunque ha insistido en que debe ser para evaluar los ítems de cada uno de los puestos de trabajo, y no para secundar la postura de sindicatos que "hablan solo de dinero y de subida lineal salarial para toda la plantilla, cuando lo que pretende el equipo de Gobierno es adecuar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones, pero siempre para mejorar los servicios a la ciudadanía".

Eso sí, Ruiz ha enfatizado que debe haber unanimidad entre las secciones sindicales de la mesa general para poder llevar a pleno la aprobación de ese documento.

"Parece que CCOO sigue sin enterarse; ellos piden subida salarial para todos por igual, y no estamos hablando de eso; por eso se les ha pedido por escrito que aclaren los aspectos en que no estaban de acuerdo, y aún estamos esperando esa respuesta", ha asegurado.

Preguntado sobre su presencia en la concentración, Ruiz ha remarcado que "no apoya en concreto a estos trabajadores", sino una RPT "para equilibrar los servicios y necesidades del Ayuntamiento, que han cambiado mucho desde el año 2006".