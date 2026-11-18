Seminario de la VI Campaña ‘Conoce la Agenda 2030’ . - UCLM

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha clausurado este miércoles en el Campus de Ciudad Real la sexta edición de la campaña 'Conoce la Agenda 2030', una iniciativa con la que desde su puesta en marcha en 2021 ha conseguido sensibilizar a más de 5000 estudiantes en las temáticas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS) a través de diferentes actividades y seminarios con las que se ha tratado de promover la reflexión, el pensamiento crítico y la implicación activa de la juventud en una sociedad más sostenible, inclusiva y comprometida con los desafíos globales.

Precisamente, entre tales retos se encuentran la seguridad internacional y los conflictos que están redefiniendo el equilibrio geopolítico mundial, temática a la que presta atención el último de los seminarios programados en esta nueva edición de la campaña, desarrollada en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social, el Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM y la Consejería de Bienestar Social, y para el caso concreto de hoy con la participación del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Especialistas y profesionales de la milicia, la diplomacia, la información y la mediación analizarán a través de diferentes ponencias y de una mesa de diálogo el contexto de seguridad actual y reflexionarán sobre las causas y consecuencias de los conflictos vigentes, así como las dinámicas geopolíticas que marcarán los próximos años. Será una oportunidad para el centenar de estudiantes inscritos para "entender que detrás de una noticia, de un titular, hay algo más que emoción. Hay complejidad, reflexión, argumentación y evidencia empírica", tal y como ha dicho el responsable del seminario, el catedrático emérito de la UCLM Juan Ramón de Parámo, durante la inauguración.

La inauguración ha contado también con las intervenciones del decano de la Facultad de Derecho y Empresa de Ciudad Real, Fernando Callejas, quien ha advertido que la Universidad "no debe limitarse a transmitir conocimiento, sino también a interpretar el mundo cercano y global"; y la concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, quien ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento de Ciudad Real por seguir colaborando con aquellas iniciativas que "ayuden a tener una ciudadanía más informada, crítica y solidaria". Entre el público se encontraba la directora de la Fundación General de la UCLM, Carla Avilés.

Juan Ramón de Páramo ha sido el encargado de abrir el seminario con la ponencia 'Crisis y conflictos en el orden liberal'. Tras él, intervendrán Félix Sanz Roldán, expresidente del Consejo Social de la UCLM y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) (online); y Juan Manuel del Hierro, coronel de Infantería y subdelegado de Defensa en Ciudad Real, quien ofrecerá una panorámica de los principales conflictos internacionales que están configurando el siglo XXI.

Asimismo, la segunda parte de la jornada incluirá una mesa de diálogo moderada por Miguel Taboada Calatayud, profesor asociado de la UCLM, en la que participarán Mabel González Bustelo, consultora internacional especializada en construcción de paz y resolución de conflictos, quien abordará la diplomacia y las distintas formas de intervención para la gestión y resolución de conflictos; y Delia Millán Almonte, periodista, que reflexionará sobre el papel de la comunicación y las narrativas en los escenarios de conflicto internacionales.

Desde su puesta en marcha, la campaña 'Conoce la Agenda 2030' se ha consolidado como un espacio de referencia para la sensibilización universitaria, abordando temáticas tan diversas como los derechos humanos, la interculturalidad, la salud global, el cambio climático, la educación inclusiva, la transformación digital o el análisis del contexto internacional. A lo largo de estos años se han desarrollado 35 seminarios, registrando cerca de 5.000 inscripciones y de 30 000 visualizaciones en redes sociales, cifras que reflejan el interés de la comunidad universitaria por los grandes desafíos globales.