Fundación Laboral de Construcción espera formar a 2.500 alumnos de C-LM al año en el nuevo centro que erigirá en Toledo

Fundación Laboral de Construcción aspira formar a 2.500 alumnos de C-LM al año en el nuevo centro que erigirá en Toledo - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha prevé formar a 2.500 alumnos de toda la Comunidad Autónoma al año en el nuevo centro que erigirá en el barrio del Polígono de Toledo, que tendrá un presupuesto de cuatro millones de euros.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este lunes el director de la Fundación Laboral de Castilla-La Mancha, Manuer Carmona, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la formalización del otorgamiento de la parcela a favor de la Fundación por parte del Gobierno regional.

Carmona ha explicado que este centro de formación, desde el punto de vista del diseño, será "funcional y práctico", pero también "armónico" con el entorno teniendo en cuenta que se encuentra en un barrio que conjuga la construcción industrial con la construcción residencial.

Asimismo, contará con las últimas técnicas de construcción y será eficiente desde el punto de vista energético, diseñado con los últimos sistemas en cuanto a aislamiento térmico, energías renovables y optimización de consumos.

"Será un edificio proyectado de 3.000 metros cuadrados con una inversión aproximada de cuatro millones de euros", ha manifestado, para agregar que constará de zona administrativa, aularios modulares y talleres de mil metros cuadrados.

En el mismo se impartirá formación de las tres familias profesionales: edificación y obra civil, energía y agua y electricidad y electrónica. Además, se impartirá "formación a medida" para empresas y trabajadores, formación en prevención de riesgos laborales y formación reglada de las tres familias profesionales.

"Es un proyecto muy ambicioso donde aspiramos a formar 2.500 alumnos, no solo de la provincia de Toledo porque esperamos que sea un centro de referencia en toda la región", ha resumido el director de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha.

La Fundación formó el pasado año a 5.600 alumnos de toda Castilla-La Mancha e impartió casi 240.000 horas de formación. De estos alumnos, solo el 15 por ciento fueron menores de 25 años y solo el 30 por ciento menores de 35. Además, solo entre el 8 y el 10 por ciento fueron mujeres.

Otro dato que ha puesto encima de la mesa su director es que por primera vez en toda la historia de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla-La Mancha, en 2025 el porcentaje de alumnos extranjeros superó al de españoles, siendo un 53 por ciento frente a un 47 por ciento.

Por ello, el director de la Fundación ha indicado que el objetivo del sector, ante el envejecimiento de la mano de obra y la falta de relevo generacional, es tratar de atraer jóvenes formándolos con el fin de que la construcción sea un sector con futuro.

DIGNIFICAR LA FORMACIÓN

De su lado, el consejero de Fomento ha destacado la importancia de dignificar la formación en los oficios, lo que viene a plantear la inversión en este centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción.

Según Hernando, lo que se necesita para poder resolver la dificultad de encontrar una vivienda asequible es, además de que haya mucha más oferta, el que haya gente que pueda construirla. "Necesitamos que haya gente también sobre la base de que es un sector atractivo porque la formación es reglada y hay una tutela moral por parte de empresarios y sindicatos para que sean trabajos que se dignifiquen".

Así, ha avanzado que más allá de la inversión que el Gobierno regional hace en suelo, "desde ya mismo" va a trabajar con la Fundación en establecer dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer al sector de la construcción y con toda la formación vinculada a la vivienda industrializada.

Finalmente, tras dar las gracias a la Fundación por la inversión, el consejero ha rogado al Ayuntamiento de Toledo que acelere "al máximo" los trámites para poder otorgar la licencia y "empezar ya" la obra, haciendo también una reflexión sobre las cargas fiscales a las que se somete a este tipo de proyectos.