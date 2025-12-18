Fundación Tierra de Viñedos prevé realizar 21 catas comentadas en las cinco provincias y 6 profesionalizadas en 2026

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, preside el Patronato de la Fundación Tierra de Viñedos. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

La Fundación Tierra de Viñedos prevé realizar 21 catas comentadas por las cinco provincias de Castilla-La Mancha durante el próximo año así como seis catas profesionalizadas, de las que tres se harán en territorio regional y otras tres se llevarán posiblemente a Madrid, Sevilla y Valencia.

Así lo ha destacado este jueves el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, antes de presidir el Patronato de la Fundación Tierra de Viñedos, en la Consejería, donde se ha hecho balance del ejercicio actual y se ha comentado las líneas de trabajo del próximo año, que seguirá una "inercia muy similar".

De las 21 catas comentadas, ha explicado que se prevé llegar al entorno de las 2.000 personas o "alumnos", mientras que las catas profesionalizadas, que han sido "un acierto", se repetirán también fuera de las fronteras de la región pues es "evidente que aunque tenemos vinos de grandísima calidad no son suficientemente conocidos y hay que mostrárselos en primera persona a esos restaurantes y hoteles para que los puedan ofrecer a sus clientes".

Otra novedad "importante" será la realización de diferentes talleres, en este caso en los centros formativos, donde los futuros hosteleros, restauradores, sumilleres y camareros podrán conocer de primera mano los vinos que tienen de Castilla-La Mancha "y puedan ofrecerlos en los futuros restaurantes donde vayan a trabajar".

La Fundación también seguirá en 2026 "trabajando en la dinámica de promoción constante" de los vinos en Castilla-La Mancha par "poner en valor, intentar buscar salidas comerciales a un elemento de producción muy importante en Castilla-La Mancha y que económicamente supone nada menos que el 5% del PIB".

OBJETIVOS "CUMPLIDOS"

Respecto al trabajo de este año, Martínez Lizán ha apuntado que "se han cumplido todos los objetivos que se marcó la Fundación Tierra de Viñedos al inicio del 2025" para promocionar el vino, con 19 catas destinadas a todo el público en general, en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, que han supuesto la participación de 1.700 personas.

Esas catas se han implementado con otras siete que, colaborando con otros ayuntamientos o con otras asociaciones, han llegado a todas esas personas que quieren tener algún contacto con el vino y, a través de esas catas comentadas, conocer algunos aspectos también importantes.

También se han desarrollado seis acciones que, aunque abiertas al público, han tenido un perfil más profesionalizado, destinadas al canal de restauración, de hostelería, para dar a conocer los vinos de la región.

La Fundación participó este año en la Feria Nacional del Vino (Fenavin) en un programa de compradores, donde se hizo ese acompañamiento para atraer personas que puedan estar interesadas de otros países para comprar vinos de la región; y realizó un programa para los Balcanes a fin de establecer contactos comerciales.