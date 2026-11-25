La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, en un encuentro con Fecir. - PP

CIUDAD REAL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP y candidata al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha subrayado "el compromiso total y absoluto" del PP en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "No vamos a permitir que la corrupción llegue a la violencia machista".

Asimismo, la dirigente 'popular' ha recordado a las 47 mujeres asesinadas y a "los 38 niños que, como consecuencia del asesinato de su madre a manos de su padre, han quedado huérfanos de todo".

Ha denunciado que cuando hay corrupción, las mujeres quedan desprotegidas y muchas no se atreven a denunciar. "El miedo paraliza y eso es terrible", razona, recordando la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato que investiga la Fiscalía Europea.

Igualmente, ha reclamado "muchos más medios" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Una mujer se siente segura no sólo porque lleva un dispositivo telemático, sino porque sabe que al otro lado del teléfono hay un policía, un guardia civil cerca para poder protegerla".

Fúnez ha garantizado que el PP adoptará medidas sociales para que las víctimas de violencia de género "no sólo se recuperen en lo personal, sino que tengan los recursos económicos para salir adelante".

Se ha preguntado cómo se van a pagar los 22.000 millones de euros que cuestan las medidas que están aprobando los consejos de ministros en los "martes electorales", y ha aclarado que lo que aprobó ayer el Gobierno no era IVA franquiciado, "era quitar la obligación de presentar determinadas declaraciones del IVA".

En la apuesta del PP por la reducción de los "obstáculos" fiscales a los autónomos, explica que cuando un empresario contrate a un trabajador, durante el primer año la cotización será cero y durante el segundo año será del 50%.

Apunta que el PP trabajará "sin marrullería parlamentaria ni normativa" para que ningún autónomo pague el IVA cuando su facturación sea menos de 85.000 euros.

Además, cree que "no es de recibo" la falta de explicaciones y de respuestas a la "situación inaceptable e inaudita" que está viviendo Ciudad Real tras la tragedia de Urda, y reivindica "la auditoria de la red ferroviaria" que pondrá en marcha el PP. "Si no quieren o no pueden abrir el tráfico con Madrid, al menos que nos permitan abrir la línea que nos conecta con Andalucía", exige.

"Donde antes había gente, pasajeros, inversión, había movimiento, hoy hay un silencio total y absoluto", concluye.