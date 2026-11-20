La candidata del Partido Popular al Congreso por Ciudad Real en una reunión con ferroviarios. - PP CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP y cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha afirmado que "la mejor encuesta" es el debate de este jueves, en el que "el triunfo de Alberto Núñez Feijóo fue apabullante".

Tras una reunión con representantes del Comité de empresa del Grupo Renfe en Ciudad Real, Fúñez ha señalado que el candidato del PP "habló con contundencia porque tenía la verdad de su mano y sabía que hablaba en nombre de millones de españoles".

Este debate televisivo supone "un impulso" para el PP y "ánimo para afrontar lo que queda de campaña electoral", pero "con la humildad de saber que no es una cuestión de ganar un debate", ha informado el PP en nota de prensa.

"Es cuestión de ganar las elecciones y de obtener los votos suficientes para gobernar y dar a los españoles lo que nos están pidiendo: el cambio necesario", ha afirmado.

Ha criticado la actitud del candidato socialista Pedro Sánchez, que estuvo "a la defensiva y a la desesperada, más pendiente de protegerse que de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".

En la reunión con representantes del Comité de empresa del Grupo Renfe en Ciudad Real, ha lamentando que "ni Renfe ni la Adif de Pedro Sánchez ni les atiende ni les escucha", asegurando que el PP no se va a cansar de pedir que se dé solución y respuestas a la situación de emergencia que está viviendo la provincia por el corte de la línea de alta velocidad tras la tragedia ferroviaria de Urda.

Por ello, exige al Gobierno que "se reanude cuanto antes, en las mejores condiciones", el tráfico entre Ciudad Real y Puertollano con Madrid y con Andalucía.

"Solo necesitamos una fecha y esa fecha nos tiene que garantizar que que sea en las mejores condiciones de seguridad", ha afirmado la candidata socialista, defendiendo a la vez que es "urgente, y ahora ya es una emergencia, que se apruebe el Plan Extraordinario de Protección del Empleo y la Movilidad", que palíe los problemas que este aislamiento está causando a 3.000 usuarios que todos los días tienen que trasladarse entre Madrid, Puertollano y Ciudad Real.

En este sentido, indica que supone para los ciudadanos perjudicados, al menos 100 euros a la semana más de gastos de desplazamiento, "y no es responsabilidad de ellos, sino de quien no ha cuidado, no ha renovado ni ha protegido nuestra red de alta velocidad".

"Queremos ser la voz de aquellos que quieren saber cuándo se va a poder reanudar la conexión, también con Andalucía", ha proclamado, culpando "a los socialistas y sanchistas" del aislamiento de la provincia.