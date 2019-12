La futura Ley de Juego autonómica podría cerrar locales en C-LM

Actualizado 10/12/2019 13:51:04 CET

Avanza unidades específicas para tratar la ludopatía en la cartera de servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma

CIUDAD REAL, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha anunciado que el "cerrojazo" que su Gobierno ha dado a las nuevas aperturas de establecimientos de juego y casas de apuesta en la región se extenderá al menos durante cuatro años y siempre a la espera de aprobar una nueva ley del Juego en la Comunidad Autónoma.

En rueda de prensa desde Campo de Criptana, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno, ha dicho además que esta nueva ley del Juego podría incluso ser "restrictiva" y, no solo no permitir más aperturas, sino incluso poder empezar a cerrar algunos locales.

Tras este planteamiento, García-Page se ha mostrado confiado en que este ejemplo pueda "cundir" a nivel nacional y ha recordado que ya hace un año Castilla-La Mancha fue la primera Comunidad Autónoma en paralizar la extensión de nuevas licencias, reparando en que el anterior Gobierno del PP "anuló la ley del Juego" vigente, lo que provocó que estos establecimientos "se multiplicaran por tres".

"Y hoy anuncio que somos el Gobierno que va más lejos que nadie. Vamos a suspender de manera definitiva durante cuatro años las licencias, y no se autorizará ninguna hasta que no haya ley del Juego, una norma que va a ser la más restrictiva de toda España", ha profundizado García-Page, quien ha dicho además que, si se puede, "se reducirá el número de establecimientos". "Me gustaría que esto cundiera en España y fuera una legislación general".

Como añadido, ha desvelado que desde la Consejería de Sanidad ya se trabaja en planes específicos para poner en marcha estrategias de tratamiento de la ludopatía con unidades específicas, así como equipos dirigidos a tratar directamente las adicciones al juego, sobre todo entre los más jóvenes.