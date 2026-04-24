Gabilondo advierte de que sin dignidad "no están garantizados ni el orden público ni la paz social" en las personas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido de que "sin dignidad no están garantizados ni el orden público ni la paz social", en una intervención en la que ha vinculado directamente la lucha contra la pobreza con la cohesión social y el funcionamiento del sistema democrático.

Así lo ha indicado desde Ciudad Real, donde ha participado en el XIX Encuentro Estatal de Participación de EAPN, dentro de la comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza', donde ha subrayado que la institución que dirige recibe unas 40.000 quejas al año, muchas de ellas relacionadas con el acceso a la vivienda, lo que refleja "una dificultad grande" de la ciudadanía en su relación con la Administración.

En su intervención, ha defendido que la pobreza no puede entenderse únicamente en términos materiales, sino también como una forma de exclusión y soledad, en la que las personas "no pueden oír ni su propia voz ni reconocer su propia palabra".

Por ello, ha apelado a generar condiciones que permitan a quienes viven estas situaciones expresarse por sí mismos, sin que otros hablen en su nombre.

El defensor ha ido más allá al señalar que "no hay contextos vulnerables, hay contextos vulnerabilizados por nuestra acción", en una reflexión que apunta a la responsabilidad colectiva en la generación de desigualdades.

En este sentido, ha defendido que el principal enemigo es la pobreza "en todas sus formas" y que debe combatirse desde la justicia, con los derechos como herramienta activa.

Gabilondo también ha criticado el individualismo de la sociedad actual, que ha calificado de "puro egoísmo", y ha reivindicado la necesidad de priorizar el bien común y reforzar valores como la solidaridad, la fraternidad, la compasión y la generosidad.

Finalmente, ha insistido en que no basta con describir la pobreza, sino que es necesario abordar procesos de transformación y redistribución social, poniendo en el centro a las personas más vulnerables y devolviendo visibilidad a quienes, según ha señalado, permanecen "invisibilizados" en la sociedad.

LA VIVIENDA CENTRA EL ENCUENTRO DE EAPN

Por su parte, el director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN), José Javier López, durante la clausura del XIX Encuentro Estatal de Participación, ha indicado que las jornadas han servido para abrir espacios de participación directa en los que las personas en situación de vulnerabilidad han trasladado sus propuestas a responsables políticos, con la vivienda como eje central de trabajo durante los tres días.

López ha señalado que el acceso a un hogar "no solo a un techo, sino a un espacio donde sentirse protegido", se ha consolidado como una de las principales preocupaciones, en un contexto en el que ha advertido de la falta de parque público y de las dificultades para acceder al alquiler, lo que sitúa a muchas personas en riesgo de exclusión.

Entre las conclusiones, ha destacado la necesidad de reforzar políticas que garanticen un parque de vivienda accesible, así como mecanismos de protección ante desahucios y situaciones de sinhogarismo, que afectan a decenas de miles de personas en España.

También ha incidido en la importancia de adaptar las soluciones habitacionales a las distintas realidades, desde personas mayores hasta familias o personas con discapacidad.

El encuentro ha abordado además la rehabilitación y la eficiencia energética, en un contexto marcado por el aumento de la pobreza energética, con hogares que no pueden mantener temperaturas adecuadas ni en invierno ni en verano.

En este punto, ha subrayado la necesidad de orientar las políticas públicas hacia las viviendas más vulnerables.

Finalmente, ha apuntado al transporte y al entorno comunitario como factores esenciales, reclamando servicios accesibles que faciliten la movilidad y la vida diaria, especialmente en entornos rurales o periféricos, donde la falta de conexiones y servicios agrava las situaciones de exclusión.