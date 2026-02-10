Gacha's Comedy llegará a todos los campus de la UCLM con ocho espectáculos para acercar la cultura a los universitarios

Firma de un convenio entre la UCLM y Gacha's Comedy. - EUROPA PRESS

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha firmado un convenio de colaboración con Gacha's Comedy, con la participación de Globalcaja, para impulsar la presencia de la cultura y el humor en los campus universitarios de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, dentro de la programación del festival.

El rector de la UCLM, Julián Garde; el cómico y responsable de la organización de Gacha's Comedy, Jesús Arenas; y el responsable de Instituciones de Globalcaja, Francisco Javier González, han sido los encargados de suscribir el convenio de colaboración.

Garde ha recordado que la colaboración comenzó el pasado año con actividades en los campus de Cuenca y Albacete y que ahora se consolida con un acuerdo que permitirá poner en marcha el denominado Escenario UCLM Globalcaja. "Hemos firmado un convenio por cuatro años para dar continuidad a la promoción de la cultura y el humor en nuestra universidad", ha indicado.

Para este año, el rector ha detallado que el acuerdo permitirá desarrollar "ocho actuaciones", además de "tres programas de radio, la presentación de un libro y cinco talleres o acciones formativas pensadas en nuestros estudiantes". En este sentido, ha subrayado que esta programación "incrementa claramente las actividades realizadas el pasado año y reafirma el compromiso de la universidad con la cultura".

Por su parte, Jesús Arenas, en representación de Gacha's Comedy, ha agradecido la colaboración de la UCLM y ha destacado el trabajo previo realizado para alcanzar este acuerdo. "Han sido muchas reuniones y conversaciones hasta llegar al puerto que queríamos, que la gente joven tenga acceso a todo lo que proponemos desde el festival", ha afirmado.

Arenas ha subrayado que el convenio no se limita a los espectáculos, sino que incluye también la vertiente formativa, destacando disciplinas como la cultura, el humor y el guión. "Somos gente de aquí, de la tierra, y queremos que le vaya bien a nuestra gente y que crezca en aspectos como este, que es la cultura", ha añadido.

El responsable del festival ha avanzado además que, por primera vez, Gacha's Comedy no arrancará en Albacete, como había sido habitual, sino en Cuenca, donde el festival comenzará con la actuación de Mario Ezno.

"Es un artista que se ha recorrido el mundo con sus marionetas y, a pesar de ser de Cuenca, nunca había actuado en un auditorio de allí", ha señalado, precisando que el festival se desarrollará entre el 26 de febrero y el 28 de marzo.

Asimismo, Arenas ha señalado que el convenio tiene un carácter marco y que, en el conjunto del festival, se alcanzará una programación de "72 espectáculos en total", distribuidos a lo largo de "30 días de programación en toda Castilla-La Mancha", desde el 26 de febrero hasta la fecha de finalización del festival.

En el caso de la UCLM, ha precisado que "las actuaciones se celebran en la universidad" y que "todo tiene que estar integrado dentro de la universidad".

PROGRAMACIÓN EN ESPACIOS DE LA UCLM

La programación prevista en espacios de la Universidad de Castilla-La Mancha incluye varias citas en sus distintos campus. En Ciudad Real, el Paraninfo Luis Arroyo acogerá el 27 de febrero, a las 20.00 horas, el espectáculo de Susi Caramelo, mientras que el 14 de marzo, a las 19.30 horas, el Aula Magna de Servicios Generales será escenario de "Diva de barrio", de Isabel Rey.

En Cuenca, el Paraninfo de la UCLM albergará el 26 de febrero la actuación de Mario Ezno, el 13 de marzo la de Isabel Rey y el 19 de marzo el espectáculo 'América Forever', de Goyo Jiménez, dentro de una programación que se completará con funciones en el Teatro Auditorio José Luis Perales.

Por su parte, en Toledo, el Paraninfo de Envases de Cartón será uno de los escenarios universitarios del festival, con el Especial Humor Manchego el 20 de marzo, con la presencia de Agustín Durán, Jesús Arenas y Fran Pati, así como la actuación de David Navarro el día 27, consolidando la presencia del festival en los espacios culturales de la UCLM.