Ganaderos, compradores y lonjas se citan en Ciudad Real en plena tensión del mercado ovino

XXIII edición de este encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen (Aelmo). - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Lonja Nacional del Ovino volverá a situar este viernes a Ciudad Real como punto de referencia para el sector ganadero. La XXIII edición de este encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real y la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen (Aelmo), reunirá a unos 300 profesionales en el Pabellón Ferial de la capital.

El director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, Luis Enrique Rodríguez, y el secretario general de Aelmo, Agustín Miranda, han sido los encargados de presentar este martes la jornada, que reunirá al sector en un momento especialmente sensible para el ovino, marcado por el impacto de la lengua azul, la evolución de los precios y la influencia de la situación geopolítica en la actividad ganadera.

Entre los asistentes habrá ganaderos, compradores, corredores, veterinarios, cebaderos, casas de piensos, Agrupaciones de Defensa Sanitaria, laboratorios y representantes de lonjas y mercados en origen de distintos puntos del país.

El director de la Cámara ha destacado el peso económico de la ganadería en las zonas rurales de la provincia, así como su impacto en el empleo y su aportación "determinante" al PIB regional dentro del sector primario.

Rodríguez ha subrayado además que la organización ha preparado una jornada técnica previa a la celebración de la Mesa del Ovino, con asuntos que "interesan y preocupan" al sector.

Uno de los momentos centrales del encuentro será la celebración de la Mesa Nacional de Precios del Ovino, en la que se fijan referencias que después sirven para orientar las operaciones diarias entre ganaderos y compradores.

El secretario general de Aelmo ha explicado que la misión de la asociación es "constatar los precios que hay en los mercados en un determinado momento".

Para ello, ha señalado, se reúne a ganaderos y compradores, "personas de reconocido prestigio en el sector", con el objetivo de disponer de una referencia fiable.

Según ha apuntado Miranda, estos precios sirven para hacer después los tratos diarios y evitar que "nadie se aproveche de las circunstancias".

La importancia de este mecanismo es especialmente relevante en una provincia como Ciudad Real, que cuenta con más de 500.000 cabezas de ganado ovino.

"Nosotros no somos un mercado, sino un espejo del mercado", ha insistido Miranda, quien ha añadido que "pocos ganaderos en España se atreven a hacer una compraventa sin conocer previamente los precios de la Lonja para tener una referencia".

LA LENGUA AZUL Y LOS PRECIOS ALTOS

La Lonja Nacional del Ovino ha servido también en los últimos años para constatar los periodos de mayor dificultad que ha atravesado el sector.

Miranda ha recordado episodios como el de 2021, cuando la viruela obligó a suspender los precios y paralizó el mercado por tratarse de una enfermedad contagiosa.

También ha aludido a lo ocurrido el año pasado con la lengua azul, que provocó importantes daños en las explotaciones, con numerosos abortos, y derivó en un incremento de los precios que todavía se mantienen "altos".

Esa situación sanitaria, junto a la evolución del mercado y el contexto internacional, centrará buena parte de una jornada que busca favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias entre todos los agentes del ovino