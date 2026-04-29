Garamendi incide en que el absentismo es el "gran drama" y pide a sindicatos "sentarse" para buscar una solución

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (1 fila, 4i), el presidente de CEOE, Antonio Garamendi (1 fila, c), la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla (1 fila, 4d ) y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás (1 fila, 3d), d - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apuntado al absentismo laboral como "el gran drama, el gran problema" en el contexto laboral actual y ha pedido a los sindicatos sentarse a hablar para encontrar una solución.

En el acto de inauguración del VI Encuentro del Comercio de CEOE-C4 en Toledo, ha señalado que el absentismo genera 33.000 millones de euros de coste, 16.000 para el Estado y 16.000 para la empresa.

"Es triste decirlo. En el pequeño comercio si tienes tres trabajadores y te falta uno, tienes el 33 por ciento de absentismo", ha ejemplificado.

En esta realidad, ha remarcado, la patronal trabaja con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en intentar solucionarlo, y echa de menos, según Garamendi, que los sindicatos "no estén en la línea de ver lo que tememos que hacer", tras firmar acuerdos nacionales de convenios hace tres años y que la patronal ha "cumplido".

No tiene la CEOE "la solución", pero "hay que sentarse a hablar", ha afirmado el presidente de CEOE, pues, con que se ahorraran "cinco o seis mil millones", bastaría para darle más "espacio" a la sanidad y a las mutuas, para que el sistema "funcione".

Otro de los problemas, ha afirmado Garamendi, es que se "jubila mucha gente", por lo que se ha preguntado qué va a pasar "con la sucesión y con esa promoción de vocaciones empresariales" y qué se necesita "para coger la antorcha de esta industria".

"Nos falta talento, nos falta gente para trabajar", ha remarcado el presidente de la patronal.

Ya centrado en el papel del comercio lo ha definido como uno de los "motores de la economía española", que representa el 15 por ciento del PIB y que capilariza "toda España" y que sirve para "fijar territorio".

HERRAMIENTA CONTRA DESPOBLACIÓN

Por su lado, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha señalado que "hablar de comercio es hablar de vida" y ha señalado que en Castilla-La Mancha representa el 12 por ciento del PIB, con cerca de 120.000 empleos directos y con predomino de contratación indefinida, así como una herramienta para luchar contra la despoblación.

"Cuando un comercio cierra no sólo se apaga un negocio, se debilita el curso de una comunidad. Es la última trinchera frente a la despoblación", ha afirmado.

El pequeño comercio vive un "entorno complejo, con una carga regulatoria cada vez mayor marcada en demasiadas ocasiones por limitaciones que resultan difícilmente justificables", ha criticado Nicolás,

En este punto, ha incidido en que "los principales retos" del comercio pasan por "la necesidad de avanzar en la digitalización, la importancia de adaptar al sector a los nuevos hábitos de consumo, el papel clave de la sostenibilidad y la eficiencia, además del "problema del relevo generacional y el comercio en zonas rurales despobladas".

Por ello, ha defendido los intereses de los comercios de la región "impulsando medidas que favorezcan su competitividad y reclamando de manera permanente un marco normativo estable y predecible", pues "promover el crecimiento empresarial es la clave para mejorar la productividad y la capacidad de generar empleo".

Todo ello desde el diálogo social, un aspecto en el que Castilla-La Mancha es "especialista", ha afirmado Nicolás, pues la patronal cuenta "con un gobierno con el que da gusto trabajar".

"Que todo es mejorable, ya lo sabemos, pero no por eso vamos a dejar de reconocer la mano amiga de un Gobierno autonómico que acuerda los grandes retos con los empresarios. Sigamos trabajando juntos desde el diálogo y la colaboración para que el comercio siga siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra economía", ha aseverado.