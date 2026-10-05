García-Page anuncia 167 nuevas plazas para la ampliación de Hospital Universitario de Guadalajara

Hospital Universitario de Guadalajara - SESCAM

GUADALAJARA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado durante la inauguración de las nuevas instalaciones y centro de Formación y Negocios de CEOE-Cepyme en Guadalajara, que antes de que finalice el año se crearán 167 nuevas plazas en la plantilla orgánica del Sescam para completar la dotación de profesionales vinculada a la ampliación del Hospital Universitario, y también ha avanzado la finalización del centro de salud Los Valles.

Se trata de un proceso que permitirá consolidar estructuralmente una plantilla que, con la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios, unidades y servicios del centro hospitalario, se ha incrementado en más de 300 profesionales.

En este contexto, ha avanzado que "antes de final de año, aquí vamos a terminar de completar la plantilla" vinculada a la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara. "En concreto, de aquí a final de año vamos a crear 167 plazas nuevas que van a cubrir la dimensión que ha tomado el nuevo hospital", ha anunciado.

Las 167 plazas corresponden a más de una veintena de categorías profesionales e incluyen 41 plazas de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 36 de Enfermería y 36 plazas médicas, además de técnicos sanitarios, fisioterapeutas, matronas, terapeutas ocupacionales, celadores y profesionales de gestión y servicios. En el caso de los facultativos especialistas de área, las plazas se distribuyen entre más de una veintena de especialidades.

Con esta última creación de plazas, el Gobierno de Castilla-La Mancha culmina en 2026 el proceso de dotación estructural de profesionales asociado a la transformación integral del Hospital Universitario de Guadalajara. Los más de 300 profesionales necesarios para atender el incremento de la actividad y de la capacidad asistencial se han ido incorporando progresivamente a medida que entraban en funcionamiento las nuevas áreas, mientras el Sescam ha ido creando las correspondientes plazas en plantilla.

Asimismo, el presidente regional ha avanzado otro de los proyectos sanitarios de la capital y ha confiado en que el Centro de Salud de Los Valles pueda entrar en funcionamiento "antes de final de año o principios del que viene", completando así dos anuncios dirigidos a reforzar la capacidad sanitaria de una provincia que mantiene un importante crecimiento demográfico y económico.