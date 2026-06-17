García-Page avanza la licitación del nuevo instituto para la localidad de Ocaña (Toledo)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la gala de entrega de Premios de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha en Ocaña. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Por fin vemos al alcance de la mano la parcela para poder hacer el gran instituto, que se necesita y se necesita mucho. A veces las cosas cuestan mucho más de lo que quisiéramos", ha afirmado este miércoles, en Ocaña, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha abundado en la seguridad de que "va a ser un magnífico y gran centro que tiene que cubrir la demanda actual y prepararse para el fenómeno de crecimiento que está experimentando en general la región, pero muy particularmente también este eje de la A-4".

El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en Ocaña en el Teatro Lope de Vega que ha acogido la celebración de los Premios Regionales de Medio Ambiente 2026 y en el que se ha reconocido el cuidado por el ecosistema de Castilla-La Mancha a 13 personas y entidades, según ha informado la Junta por nota de prensa. Precisamente a ellos y a ellas, García-Page ha agradecido su empeño por cuidar del entorno "en una batalla en la que todos podemos hacer algo opinando y referenciando".

"En esta tierra, la inmensa mayoría compartimos los mismos objetivos de desarrollo sostenible y realmente también predicamos con el ejemplo", ha reconocido el presidente, al tiempo que ha presumido de los 114 espacios naturales con los que cuenta Castilla-La Mancha. "No hemos tenido nunca en esta tierra dudas sobre lo que significa el cuidado de nuestra región. Lo aprendimos incluso de la gente del campo, de los agricultores, de los ganaderos, que son principalmente a veces las mayores víctimas del cambio indeseado", ha argumentado.

En este mismo sentido, ha señalado que en Castilla-La Mancha el 87%, casi el 90% del mix energético, es de energía renovable. "Aquí se empezó apostando por eso cuando ni siquiera existía una auténtica regulación en Europa", ha recordado el presidente autonómico, que ha denunciado el "seguidismo" que algunos en España hacen de planteamientos egoístas con las próximas generaciones. "En todos los terrenos, pero, particularmente, en este, en el que sería más fácil contribuir, simplemente, con sentido común, porque no creo que haya nadie que discuta que lo mejor es cuidar lo que tenemos".

García-Page ha considerado que "todo lo que sea hurtar el poder real a la gente, ya sea por un algoritmo, o por un operador, no deja de ser un grave riesgo. Son las guerras del futuro". Y ha abundado en la idea de que "tenemos que tener muy clara conciencia de lo que somos, yo creo que la constancia en los valores y en los principios es lo que hará que triunfe esta forma de entender las cosas que hoy premiamos".