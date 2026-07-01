García-Page critica que el PSOE tenga más de 120 imputados: "¿No somos responsables de nada?"

Archivo - El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page - Carlos Luján - Europa Press

Cree que el partido está en el peor momento en términos de credibilidad

BARCELONA/TOLEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado este miércoles que el PSOE tenga más de 120 miembros o ex miembros imputados y ha pedido anteponer los intereses de la formación a los de los dirigentes: "¿No somos culpables de nada? ¿No somos responsables de nada de lo que está pasando?".

"Me cuesta creer que con todo lo que está pasando nada sea responsabilidad del propio partido. Es más fácil fabricar excusas, conspiraciones o coartadas. Pero las coartadas políticas no son igual que las judiciales", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

García-Page ha afirmado que existe "una desconexión enorme, un divorcio muy considerable entre la calle y la organización" y ha lamentado la falta de autocrítica en el partido.

"Los liderazgos importantes conviven con las críticas, es más, se basan en la propia autocrítica. Estamos en una etapa sanchista, pero el Partido Socialista fue y tiene que ser otra cosa. Yo siempre he pensado que la militancia no equivale a complicidad".

COMITÉ FEDERAL

Sobre el Comité Federal que la formación ha celebrado el pasado sábado, el dirigente ha explicado que se queda con la "ansiedad" de la dirección por demostrar fuerza.

"Cuando se está con el ánimo tranquilo, sereno, cuando se tiene tranquilidad, no es necesario forzar. El estado de nervios por que se puede producir una crítica o dos se traduce finalmente en el efecto contrario. Lo sospechoso es que necesiten combatir cualquier tipo de crítica", ha dicho.

Preguntado por si la ansiedad que detecta esconde debilidad, ha asegurado que "no la esconde, la manifiesta" y que, cuando tanta importancia se da a que parezca que nadie discrepa es porque se tiene debilidad.

Respecto a si hay otros dirigentes que piensen como él, García-Page ha expresado que "muchísimos" y ha sostenido que hay muchísima gente dentro del PSOE que piensa cosas muy equiparables a las que se piensan en la calle, según afirma.

IMPUTACIÓN DEL PSOE

Sobre una posible imputación por corrupción del PSOE como organización, el mandatario ve la posibilidad como un "riesgo evidente" y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no diera ninguna garantía de lo contrario en el Comité Federal.

Ha manifestado que el partido está en el peor momento en términos de credibilidad y que desde que Alfredo Pérez Rubalcaba dejó la dirección socialista y entró Sánchez, "todo cayó en picado hasta el punto de que Podemos pudo sobrepasarnos".

También lo señala en términos electorales: "Cuando Rubalcaba dejó el partido, lo dejó con 110 diputados. Y cuando Podemos nos pudo echar la zarpa fue cuando nos quedamos en 85 y el secretario general y candidato fue Pedro Sánchez".