García-Page inaugura un colegio en el barrio universitario de Albacete con capacidad para 150 alumnos de infantil

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura en la ciudad de Albacete, la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria Nº 34. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

ALBACETE 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este viernes el colegio público de educación infantil del barrio de la Universidad de Albacete tras finalizar la primera fase de la construcción que permite alojar hasta 150 alumnos de educación infantil. El presidente ha revelado la placa conmemorativa junto al alcalde de la ciudad, Manuel Serrano.

El nuevo colegio, que ya está en funcionamiento con un total de 32 alumnos, 8 docentes, seis aulas de infantil, 12 de primaria, sala multiusos y comedor escolar con cocina, responde a una "planificación educativa que va de la mano del crecimiento de la ciudad y acorde a los planes de los ayuntamientos", según ha explicado el presidente regional.

García-Page ha recordado que el centro es el número 34 que han inaugurado desde que llegó al Gobierno de la comunidad autónoma en una clara defensa "del papel de los docentes" y de "crear espacios donde además de ciencia e información, se enseña convivencia y valores".

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha agradecido "la colaboración entre instituciones para dotar de infraestructuras educativas" a barrios en auge, como la zona de la universidad de la ciudad, de cara a "dar un futuro prometedor a todas las generaciones" con "unas instalaciones pioneras y preparadas" para las necesidades de los vecinos.

El presidente provincial, Santi Cabañero, ha catalogado el nuevo centro "como unas instalaciones de primera" que ofrecerán "igualdad social a través de la educación", a la que ha considerado "como la mejor herramienta para otorgar oportunidades a todos".

El consejero de Educación, Amador Pastor, ha repasado la trayectoria de la construcción del nuevo edificio, que se encontró con el abandono de la primera empresa constructora ante la subida de precios durante la pandemia.

El coste final de la obra ha ascendido a los tres millones de euros y ha formado parte de las más de "1.800 actuaciones" que han tenido lugar en los últimos diez años de gobierno socialista en Castilla-La Mancha "para lograr centros educativos más cómodos, versátiles y que cumplan con dignidad y calidad las necesidades de crecimiento de la región".

Queda pendiente aún la obra de la segunda fase del centro, que se extenderá hasta los 4.000 metros cuadrados y acogerá también a 300 alumnos de primaria.