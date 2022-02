García-Page, pesimista de cara a remodelar la financiación autonómica ante la ausencia de "serenidad parlamentaria"

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado pesimista ante la posibilidad de que en esta legislatura se fragüe un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que en España no existe "serenidad parlamentaria" para ello.

En una entrevista en Radio Televisión de Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, ha avanzado además que los primeros documentos enviados desde el Gobierno nacional en relación a esta materia muestran dos cosas, y es que los criterios propuestos por Castilla-La Mancha y relacionados con el coste real de los servicios en zonas despobladas van a tener más peso, aunque al Estado en su conjunto "le cuesta rascarse el bolsillo".

"Se trata de que el Estado renuncie a parte de lo que gestiona porque las autonomías gestionan muchas más cosas con los mismos recursos", ha aseverado.

García-Page ha opinado sobre las "modas" tras la proliferación de partidos por la España vaciada, indicando que el PSOE castellanomanchego es "regionalista por vocación", una identidad con la que "se ha puesto a Castilla-La Mancha por delante del propio PSOE".

Los partidos políticos "son un medio y no un fin", pero si las cosas van según su intuición, el único que irá a las elecciones autonómicas con capacidad de hacer cosas por su tierra "aunque sea discutiendo con los jefes", es él mismo, algo que no ocurre ni en el PP ni en Vox.

También ha hablando en este punto sobre las deudas que mantiene el Estado con las comunidades autónomas, como en el caso de la Dependencia.

Cuando entró Pablo Iglesias, ha admitido, pensó en que se solventaría la deuda del Estado con las comunidades autónomas en materia de Dependencia, ya que está obligado a pagar la mitad del gasto total.

"Pero han ido mintiendo todos los gobiernos y tenemos acumulada una deuda de más de 600 millones. Pensé que alguien comprometido con estos temas --Pablo Iglesias-- iba a sacar dinero. Pero no ha habido ni una reunión", ha indicado.

"ES TÉCNICAMENTE CORRECTO" QUE VOX QUIERA ENTRAR EN GOBIERNOS

Sobre la posible abstención del PSOE en Castilla y León, ha dicho que es el PP quien tiene que decidir "si hay que poner pie en pared para que no entre Vox" en las instituciones. Al PSOE "siempre se le va a encontrar para evitar los extremos, porque también los ha padecido".

Es "técnicamente correcto" que Vox quiera pedir entrar en el Gobierno de Castilla y León a tenor de sus resultados, ya que lo contrario sería situarse en situación de "apestado".

Más allá de eso, no es el partido el que supone un problema, "sino sus planteamientos". "Si ellos no creen en las autonomías, que no se presenten a gobernar las autonomías".

En este punto, cree que si se revirtieran, "mucha gente estaría abocada al paro", ya que la reversión de competencias haría "imposible" que el Estado pudiera asumir todas las competencias.

Como Vox, "hay partidos en Europa que están trabajando para romper la Unión Europea", cuando se trata de una institución que ha logrado multiplicar por 15 la renta agraria a través de fondos europeos.

ORÍGENES DEL ESTATUTO

García-Page ha hablado al respecto de los 40 años que cumple el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, que ha servido para multiplicar prestación de servicios para los ciudadanos.

Esto no sería posible si la región "dependiera de los ministerios del Paseo de la Castellana", por lo que defiende el estado de las autonomías, que ha servido para "aumentar en 7 años la esperanza de vida de la gente" en el caso de Castilla-La Mancha.

También el fenómeno de la emigración se consiguió paralizar toda vez que la Carta Magna castellanomanchega entró en vigor para "parar la hemorragia" y hacer que la Comunidad Autónoma crezca en 400.000 habitantes.

"No interesa que toda España vaya bien, pero nosotros tenemos un doble acelerador, el del país y el que nosotros nos ponemos", ha redundado.