García-Page pide a empresarios y sindicatos desterrar el "populismo barato" y volver a la normalidad y al sentido común

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el 6º Encuentro Comercio C4-CEOE, que tiene lugar en Toledo. - JUAN MANUEL JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este miércoles a empresarios y sindicatos "desterrar" el "populismo barato" y volver a la "normalidad", al "sentido común, a la seriedad" y, si le permiten, ha dicho, "al aburrimiento".

García-Page ha pronunciado estas palabras en el 6º Encuentro Comercio C4-CEOE, que tiene lugar en Toledo, aprovechando la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

"Una cosa que nos tenemos que proponer", ha dicho a empresarios y sindicatos, es "no entrar en tanta trampa como entramos". A raíz de la crisis de 2007, ha lamentado, ha colado "un populismo barato, demagógico, que como todos son nocivos y tóxicos".

Un populismo social que "rompió" el panorama político, del que el presidente socialista creía que "nos estábamos apartando ya".

Ha sido en este punto en el que García-Page ha pedido a empresarios y sindicatos "desterrar" todo tipo de populismo, recuperar el espacio de normalidad, de sentido común, de seriedad, e incluso, de aburrimiento porque "el que quiera estar entretenido hoy está entretenidísimo", especialmente hoy que hay tres comparecencias en el Supremo, palabras que han provocado la risa de los asistentes.

"Hay que intentar, de verdad, que la democracia cumpla su función, que es aburrirnos en el sentido de que los conflictos los tenemos pero nos ponemos de acuerdo para arreglarlos", algo que, según ha enfatizado, es de "sentido común y de perogrullo". "Lo que pasa que a veces el sentido común en España es noticia", ha apuntado.

No entrar "en tanta trampa", ha sido uno de los consejos dados en varias ocasiones por el presidente castellanomanchego durante su intervención ya que, ha advertido, "el 95 por ciento del ruido ambiental que hay en España es provocado". "Se busca, es de diseño".

A su juicio, "no hay motivo ninguno" creciendo la economía, creciendo el empleo y yendo la situación como va, aunque admite que hay cosas que mejorar, "para que se enfrenten las familias ni la gente por la calle ni nada por el estilo". "Es estrictamente un populismo diseñado de frentismo que lleva al cortoplacismo".