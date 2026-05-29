García-Page presume de su relación con el mundo económico: "En Castilla-La Mancha el clima es limpio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - JCCM

GUADALAJARA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presumido este viernes de su relación con el mundo económico y ha querido hacer hincapié en que en su comunidad autónoma "el clima es limpio".

Ha sido durante la inauguración de la nave logística de la empresa Ontime en la localidad de Chiloeches (Guadalajara), donde García-Page --"especialmente sensible con la actualidad"-- se ha mostrado convencido de que se puede ser "colaborador y amigo" con los empresarios "aplicando recta y rigurosamente la ley y no interfiriendo en ningún tipo de privilegios ni de favoritismos".

"Habéis dado con la región más propicia", les ha dicho a los empresarios presentes en el acto, a quienes les ha advertido de que en Castilla-La Mancha "el clima es limpio" y "el clima político" también lo es.

Se ha mostrado "orgulloso" de la relación que mantiene su gobierno con el mundo económico y empresarial. "Yo soy de los que insisten que en este país cuanto más dinero gane la empresa, mejor".

Además, ha arremetido contra la "gente" que está "todo el día cabreada ante los que triunfan y tienen éxito en un sentido o en otro", algo que, según ha argumentado el presidente socialista, "suele coincidir con aquellos que se han resignado hace tiempo a tener solo dos o tres diputados".

Asimismo, durante su intervención, ha reivindicado que "cuanto mejor le vaya al país, a España, mejor le va a ir a nuestra tierra porque somos España". "Reclamamos que el Estado sea tan fuerte como la sociedad española, que está aguantando lo que no está en los escritos".