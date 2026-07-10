García-Page reconoce la capacidad de superación de los vecinos de Benetússer y Alfafar ante la tragedia de la DANA

Visita a las sedes de las comunidades originarias de Castilla-La Mancha en la provincia de Valencia. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este viernes las sedes de las comunidades originarias de Castilla-La Mancha en Benetússer y Alfafar, municipios de la provincia de Valencia que sufrieron graves daños tras la DANA ocurrida en el año 2024. Precisamente a esa lamentable tragedia se ha referido el jefe del Ejecutivo regional, que ha reconocido en todos ellos su capacidad de superación ante las inundaciones.

Recordando aquel dolor, García-Page ha tenido palabras para las víctimas del incendio que tiene lugar en Los Gallardos (Almería), pues "la realidad es que, al final, estamos expuestos al cambio climático, frente a aquellos que frivolizan con ello o piensan que es un invento", ha apuntado el presidente castellanomanchego, al tiempo que ha referido que ya ha contactado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien ha ofrecido toda la ayuda de la Administración regional. "Hoy, un poco, nos sentimos todos de Almería, nos sentimos de Andalucía", ha rubricado, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que es precisamente en los momentos duros cuando se fraguan las identidades de los pueblos, como las de las familias, que "se cuajan en la alegría, pero también en la adversidad, del tipo que sea".

El presidente de Castilla-La Mancha ha hablado de "fraternidad sin exclusión. Aquí celebramos Castilla-La Mancha, pero celebramos Valencia y celebramos España. El sentirte de tu tierra no tiene por qué significar sentirte ajeno en otra".

En esta misma línea, García-Page ha reconocido la diversidad que tiene este país, "que es inmensa, incluso en idiomas, en culturas o en tradiciones; y la unidad que se refleja merece la pena cuando hay mucha diversidad, porque si no es otra cosa. Yo creo que eso es lo que celebramos aquí, que uno se puede sentir de Castilla-La Mancha porque tiene en ella sus orígenes, tiene su familia, pero que se siente sin ningún tipo de carga también de aquí", en referencia a la Comunidad Valenciana.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz Portero, y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara Monlleó, han agradecido el apoyo y la colaboración que en los peores momentos de la DANA recibieron de todas las administraciones y, como no puede ser de otro modo, de la de Castilla-La Mancha también. Del mismo modo ambos dirigentes han reconocido la importante aportación que la comunidad de castellanomanchega desempeñó en estas localidades para el desarrollo y el crecimiento de la Horta Sud, el área metropolitana de la ciudad de Valencia.