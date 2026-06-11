García-Page reivindica C-LM como destino turístico internacional desde el Instituto Cervantes de Seúl

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, preside, en Seúl, el acto de presentación de Castilla-La Mancha como destino turístico y gastronómico, en el Instituto Cervantes de Seúl. - JCCM

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha reivindicado este jueves, en Seúl, los principales atractivos turísticos de Castilla-La Mancha, una región que sintetiza la "historia europea" a través de Ciudades Patrimonio de la Humanidad como Toledo o Cuenca, situadas "en el corazón de España", ha enfatizado, "un gran país que hoy se ha convertido en el principal destino turístico del mundo", lo cual es ya "un argumento" suficiente para visitarlo.

Así lo ha puesto de relieve en la sede del Instituto Cervantes de la capital surcoreana, donde ha presidido la presentación de Castilla-La Mancha como destino turístico y gastronómico en un encuentro que ha congregado a responsables de los principales operadores turísticos y empresas del sector de la República de Corea, según ha informado la Junta por nota de prensa.

"Son tan importantes El Quijote y su autor, Cervantes, que da nombre al Instituto con el que España se presenta al mundo entero", ha resaltado en esta institución, también acompañado por su director, Rafael Bueno.

"Nos hemos dado cuenta de que Corea ama la cultura y de que el coreano tiene inquietud por conocer civilizaciones y culturas de otras partes del mundo", ha subrayado el presidente García-Page, quien ha considerado que "si alguien quiere conocer la historia de Europa entera en tan solo una semana, tiene que visitar España y, de paso, Portugal", ha expuesto.

En este sentido, ha señalado que "todos los países de Europa tienen presencia romana y de otras civilizaciones", pero "España tiene presencia de mucho antes de los romanos, muchísima huella griega, fenicia y, también, algo que no tienen otros muchos países de Europa: la incorporación del mundo musulmán y del mundo judío", es decir, "las tres religiones del Libro".

ESPAÑA Y COREA, DOS PAÍSES HERMANOS

En este foro, en el que también ha participado el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado al público surcoreano que "se van a sentir, no como unos simples turistas, sino como habitantes de un país que es querido y es simpático para España".

Se trata, a juicio de García-Page, de "dos países que se caen bien" y que mantienen lazos de hermanamiento como el existente entre las ciudades de Cuenca y Pajú desde hace casi dos décadas.

Corea es "un país al que llevamos en nuestro corazón y que, probablemente, esa simpatía viene desde lejos, porque el primer europeo que pisó Corea era de un pueblo de Toledo, el padre Céspedes", natural de Villanueva de Alcardete.

LA DIETA MEDITERRÁNEA, OTRO ARGUMENTO A FAVOR

"En Corea se da importancia a la comida saludable y, sin duda, la comida coreana es saludable", ha continuado García-Page, antes de aseverar que "la dieta mediterránea está reconocida científicamente como una de las dietas más saludables del mundo".

Asimismo, el presidente castellanomanchego ha destacado las similitudes entre las dietas española y surcoreana, otro "argumento que hace que muchísimos turistas, aproximadamente cuatro de cada diez que vienen a España, regresen", ha remarcado, en compañía también del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Todo ello en un acto institucional en el que Emiliano García-Page ha promocionado los activos turísticos de Castilla-La Mancha, una "tierra de El Quijote que existe", que "no es un territorio de ficción, sino un territorio real", ha rematado, acompañado también por el consejero de Turismo de España en Corea del Sur, Enrique Ruiz de Lera, entre otras personalidades.