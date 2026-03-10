García-Page valora el crecimiento en población de CLM y destaca que "uno de cada 4 habitantes" llega a zonas despobladas

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente autonómico, Emiliano García-Page - PSOE

TOLEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha valorado el crecimiento de la población de Castilla-La Mancha y ha destacado que "uno de cada 4 habitantes" llega a zonas despobladas, lo que refleja el éxito de la Ley de Despoblación que es también "ejemplo en España".

Una ley "enormemente exitosa y muy compleja de hacer" que está suponiendo "grandes éxitos" en la lucha contra las consecuencias del reto demográfico, ha asegurado desde Palencia, donde ha participado en la campaña del PSOE en las elecciones a las Cortes de esta comunidad autónoma que se celebran el domingo.

García-Page ha trasladado que lo que Castilla-La Mancha intenta posibilitar es que "quien quiera quedarse" en nuestra tierra "se pueda quedar, porque no le va a faltar lo más esencial", en referencia a la sanidad y la educación públicas, al tiempo que ha puesto en valor las importantes ventajas fiscales que se ofrecen en todas las zonas afectadas por despoblación.

En este punto, ha valorado el éxito que está teniendo esta ley porque es un hecho que la población en Castilla-La Mancha está creciendo. "Uno de cada cuatro habitantes que está llegando nuevo va a zonas con despoblamiento y no solo son razones fiscales, es que saben que se van a encontrar un centro de salud, saben que se van a encontrar transporte a la demanda para facilitar servicios", ha remarcado.

Para García-Page, es muy importante, además, "el inmenso crecimiento de la población activa", porque como ha recordado, hubo un tiempo en que esta tierra recibía a las personas mayores que habían emigrado y volvían para jubilarse, y hoy la región recibe a la juventud.

"Estamos creciendo como nunca, batiendo récords de población ocupada, por encima de la media española, y ese es un indicador muy positivo", ha remarcado.