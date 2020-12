Garde se ve ganador de los comicios en UCLM pero pide participación "masiva" de estudiantes para garantizar su victoria

Ningún alumno fuera del sistema por impago, retener talento o becas para conciliar carreras académicas y deportivas, propuestas del candidato

El candidato a rector de la UCLM Julián Garde apura lo poco que queda de campaña electoral manteniendo su agenda por todos los campus de la región en un proceso del cual, ha reconocido, se ve ganador, si bien ha llamado al sector de los estudiantes a participar de forma "masiva" para apuntalar esa victoria sobre su rival, Miguel Ángel Collado.

En una entrevista con Europa Press, Garde ha reparado en que es este estamento el que va a decantar la balanza. Tras recordar que el voto ponderado de los estudiantes representa un peso del 26% en el total del escrutinio, considera que los otros tres grupos de votación --doctores con vinculación permanente a la Universidad, que suponen un 51%; resto de profesores, que repercuten en el 15,5%; y Personal de Administración y Servicios, con el 7,5% del voto total-- tendrán un resultado igualado, aunque con victoria suya.

En todo caso, la victoria que vaticina más allá del grupo de estudiantes pudiera no ser suficiente para hacerse con el sillón de rector en el caso de contar con un mal resultado entre el alumnado.

Por tanto, más allá de animar al voto, se ha dirigido directamente al estudiantado para decirles que necesita de su papeleta para impulsar un cambio en el modelo de universidad. "Necesito que me voten. Va a ser importante".

En este punto, se ha referido a la denuncia vertida por grupos estudiantiles en los últimos días y que apuntaba que desde el propio Rectorado se estaba animando a los estudiantes a votar por Miguel Ángel Collado.

"Hay que dejar a los estudiantes que voten de manera libre y democrática. Tienen que valorar los programas electorales y los modelos de universidad y decidir en base a eso. Todo lo que esté fuera de ese ejercicio de libertad, no lo comparto", ha apuntado.

Según sus previsiones, la participación en los grupos de electores fuera del estudiantado va a ser "muy alta", aunque quizá por debajo de lo ocurrido en el último proceso electoral debido a la pandemia. Así, estima una participación por encima del 80% en estos tres estratos.

Pero en la parte del alumnado, "hay más incertidumbre", a lo que ha sumado que independientemente del porcentaje que vote, su peso en la decisión final se quedará igualmente en el 26% del total. "Es importante que haya una participación masiva para que haya un cambio", ha insistido.

En lo que va de campaña, Garde asegura tener "sensaciones positivas", ya que entiende que ha despertado "una ilusión importante en una universidad que necesitaba este mensaje y este proyecto de esperanza". "Soy optimista en base a lo vivido en esta campaña, pero creo que el resultado va a estar igualado", ha precisado.

Por campus, da por hecho que tiene ganada la plaza de Albacete, ya que es donde ejerce la docencia, y defiende además que el resultado de Cuenca le será favorable.

"En el resto de campus sigo siendo optimista", ha apuntado Garde, quien asegura además que el cartel de vicerrector de Investigación que ha ostentado durante los dos últimos mandatos le es propicio de cara a pedir el voto entre los profesores.

REVERTIR LA HUIDA DE ESTUDIANTES DE C-LM

Una de las preocupaciones que Garde ha colado en su discurso durante toda la campaña pasa por la pérdida de estudiantes y por el hecho de que sólo el 40% de los castellanomanchegos que pasan la prueba de acceso en su territorio se queda finalmente en campus de la UCLM, lo que coloca a esta universidad en los puestos de cola nacionales en este parámetro.

A esto ha sumado que el estudiante que se va fuera "ya no vuelve", por lo que plantea varias medidas como tener más presencia en institutos de la región durante los cursos académicos para dar a conocer la institución entre el alumnado.

Suma a este extremo medidas económicas para estudiantes con problemas de liquidez y sobre todo llamar la atención a aquellos alumnos que presenten expedientes académicos sobresalientes en su etapa preuniversitaria.

LAS BECAS SE MEJORARÁN "EN TODOS LOS NIVELES"

Para Garde, la política de becas "se puede mejorar a todos los niveles", para lo cual habrá un plan propio encaminado a impedir que "nadie se quede fuera de la universidad".

Aunque no tiene cuantificados cuántos alumnos han tenido que dejar sus estudios por motivos económicos, asegura que hay varios ejemplos que podían haberse evitado. "No sé cuántos, pero los ha habido", ha insistido.

Este extremo es "muy triste", y después de que el otro candidato, Miguel Ángel Collado, expresara durante el debate electoral del pasado viernes que si ha llegado a ocurrir habrá sido algún caso puntual, Garde asegura que no se puede permitir.

"En este caso no se puede denominar algo como testimonial porque afecta a la vida de la gente. Y si de verdad es testimonial, razón de más para que no hubiera ocurrido", ha lamentado.

FOMENTO DEL DEPORTE Y CONCILIACIÓN CON LA CARRERA

En materia deportiva, Garde plantea la posibilidad de que aquellos estudiantes de la UCLM que compaginen su carrera con la práctica de un deporte de alta competición tengan la ayuda suficiente para aparejar su vida académica con la deportiva.

Iniciativa que pretende que tenga especial protagonismo dentro del deporte femenino, toda vez que en España la modalidad deportiva es "menos que amateur".

"Hay chicas que están militando en equipos de División de Honor y la única forma de garantizarse un futuro es tener estudios universitarios porque no pueden vivir del deporte. Si no tenemos esa sensibilidad de que puedan conciliar, no estaremos afrontando un problema real".

Su objetivo en este campo es hacer de la UCLM una universidad "modélica" algo que además puede repercutir en ser "un atractivo" del que se beneficien los clubes deportivos de toda la región.