Gisela Arranz y Alejandro Clemente hacen un puzle de 500 piezas en 16 minutos en el Campeonato nacional en Guadalajara

Campeonato de Puzles en Guadalajara - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de Puzles 2026 ha reunido a más de 1.500 participantes llegados de distintos puntos del país este fin de semana. La pareja formada por Gisela Arranz Toro y Alejandro Clemente León se proclamó campeona tras completar un puzle inédito de 500 piezas en tan solo 16 minutos y 51 segundos.

Organizado por la Asociación Española de Puzzles (AEPUZZ) en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, el certamen ha incorporado la modalidad Puzzle Battle, una competición por equipos en formato eliminatorio que ha aportado dinamismo y emoción.

En esta categoría, el equipo 'Todos a la calle' se proclamó primer campeón de España tras imponerse en la final a 'Va de Hermanos', mientras que 'Patacones y Bravas' logró el tercer puesto, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha estado presente en el certamen, coincidiendo con la disputa de la categoría de parejas, en la que se vivió uno de los momentos más destacados del fin de semana al batirse un récord de tiempo. La pareja formada por Gisela Arranz Toro y Alejandro Clemente León se proclamó campeona tras completar un puzle inédito de 500 piezas en tan solo 16 minutos y 51 segundos.

El segundo puesto fue para Daniela Herrera, la participante más joven de la competición en categoría adulta con solo 12 años, junto a Sjelle Hiebner, mientras que la tercera plaza la ocuparon Gabi Moreno, de Guadalajara, y Alejandro Heras.

Tamnbién destaca el joven alcarreño Gabi, que ya se había proclamado subcampeón en la categoría individual disputada por la mañana y que, además, formó parte del equipo 'Todos a la calle', también destacado en un segundo puesto en la competición por equipos y siendo ganador en puzzle battle.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha señalado que "es un orgullo para la ciudad acoger un campeonato de estas características, que reúne talento, convivencia y espíritu de superación", invitando a los participantes a "disfrutar de Guadalajara, de su patrimonio, de su rica gastronomía y del excelente ambiente que vivimos este fin de semana con actividades como el III Día del Deporte, que llenan la ciudad de vida y participación".

Las distintas pruebas han puesto a prueba la rapidez, la concentración y la capacidad de trabajo en equipo de los participantes, en un ambiente de convivencia y deportividad, contando además con la retransmisión en directo vías redes sociales del campeonato.

La celebración de este campeonato ha henerado que se haya vuelto a registrar lleno completo en las plazas hoteleras.