Globalcaja sortea entre quienes hagan compras con sus tarjetas una entrada doble para el Albacete-FC Barcelona - GLOBALCAJA

ALBACETE 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Globalcaja, como patrocinador principal del Albacete Balompié, quiere contribuir a impulsar la ilusión despertada por la participación del 'Alba' en la Copa del Rey, presentando una nueva iniciativa para compartir con sus clientes.

Así, de cara al próximo encuentro frente al FC Barcelona, la entidad ha puesto en marcha una nueva acción vinculada al uso de las tarjetas de Globalcaja, consistente en el sorteo de una entrada doble (para dos personas) para el partido en el que se medirán el Alba y el FC Barcelona, el próximo 3 de febrero, ha informado la entidad en nota de prensa.

Esta entrada doble se sorteará entre todas las compras, de más de 30 euros, que se realicen con tarjetas de Globalcaja, en TPVs de Globalcaja, en cualquier establecimiento de la provincia de Albacete, entre el 23 y el 26 de enero.

Tan solo por efectuar los pagos con su tarjeta Globalcaja, el titular entrará automáticamente en el sorteo. Además, Globalcaja también adjudicará entre todas estas compras 50 camisetas oficiales del Albacete Balompié y 50 mochilas del 'Alba', contribuyendo así a que los clientes afortunados vivan aún más de cerca este histórico enfrentamiento.

La adjudicación de las entradas, camisetas y oficiales se comunicará de forma inmediata a las personas afortunadas, ya que aparecerá directamente en el justificante de pago que emite el TPV al hacer el pago con la tarjeta. No obstante, las personas a quienes se les adjudiquen estos premios recibirán una notificación en su app de Globalcaja (Ruralvía), o bien su gestor personal se pondrá en contacto directamente con ellos para informarles del procedimiento para la recogida de los premios.

VENTAJAS REALES QUE SE TRADUCEN EN EXPERIENCIAS ÚNICAS

Con esta iniciativa, Globalcaja refuerza su compromiso con sus clientes y con el Albacete Balompié, demostrando que ser cliente de la entidad tiene ventajas reales que se traducen en experiencias únicas, ligadas a los grandes acontecimientos deportivos que vive el territorio. Esta acción se suma a otra promoción actualmente vigente con motivo del histórico cruce copero ante el FC Barcelona.

En este caso, las personas que se hagan clientes de Globalcaja entre el 20 y el 29 de enero recibirán directamente la camiseta oficial del Albacete Balompié y, además, entrarán en el sorteo de dos entradas dobles para el partido de Copa del Rey y 30 mochilas oficiales del Alba.

Asimismo, los clientes de Globalcaja también pueden conseguir la camiseta oficial del equipo a través de la contratación de una póliza de seguro, ampliando así las opciones para disfrutar de esta promoción ligada al patrocinio deportivo.

Con estas acciones, Globalcaja vuelve a demostrar su apoyo al deporte y al Albacete Balompié, promoviendo iniciativas que acercan la emoción del fútbol a la sociedad y refuerzan el orgullo por un club que está escribiendo una página destacada en la historia del deporte de Castilla-La Mancha. Porque no es solo fútbol, es vivirlo desde dentro gracias a Globalcaja.