La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un acto electoral del PSOE en Miguelturra. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

MIGUELTURRA (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al Partido Popular de representar la "involución" y el "retroceso" después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto la puerta a derogar total o parcialmente la ley de eutanasia si llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas este miércoles en Miguelturra (Ciudad Real), minutos antes de participar en un acto electoral del PSOE, después de que Feijóo, durante una entrevista, haya contemplado la posibilidad de una "derogación total" de la legislación que regula el derecho a la eutanasia.

Saiz ha considerado que la posibilidad de derogar esta ley supone una muestra más de la "involución" y el "retroceso" que, a su juicio, representa el Partido Popular, y ha insistido en la importancia de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para evitar lo que desde el PSOE consideran retrocesos en derechos sociales.

La portavoz del Gobierno no ha profundizado en la cuestión, pero ha enmarcado la postura de Feijóo en el modelo de país que, a su juicio, representa el Partido Popular frente al proyecto socialista.