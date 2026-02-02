El Gobierno central ejecutará LIFE Humedales, el mayor proyecto de fondos LIFE de Europa, que llegará a los 271 millones

La ministra Sara Aagesen visita en Irun las obras de renaturalización de la regata de Artía - AYUNTAMIENTO IRUN

Con un presupuesto inicial de 160 millones impulsará 284 actuaciones de restauración en más de 26.100 hectáreas de humedales en el Estado

SAN SEBASTIÁN/TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha puesto en marcha el mayor proyecto LIFE de la historia, el principal instrumento de financiación de la Unión Europea dedicado exclusivamente a la protección del medio ambiente y a la acción por el clima. Con un presupuesto inicial de 160 millones de euros, que llegará hasta los 271 millones, impulsará 284 actuaciones de restauración de humedales en todo el Estado en 10 años.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado este lunes en Irun (Gipuzkoa) el proyecto LIFE Humedales, en una jornada que ha incluido la visita a un humedal de Plaiaundi que está siendo restaurado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco de esta iniciativa.

"Proteger los humedales no es solo cuestión de ecología, es seguridad hídrica, resiliencia, salud pública, economía verde. Es justicia intergeneracional. Creemos en un país que crece cuidando lo que es de todos, que genera prosperidad mejorando el medio ambiente y liderando de manera conjunta", ha señalado Aagesen.

Gracias a LIFE Humedales, durante los próximos 10 años se restaurarán más de 26.100 hectáreas, superando en un 30% el objetivo previsto en el PEH2030. En total, se pondrán en marcha 284 actuaciones en humedales situados en 107 espacios de la Red Natura 2000 en las 17 comunidades autónomas.

En el proyecto colaborarán 24 socios, entre ellos Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana, así como las diputaciones forales de Álava y Gipuzkoa.

Son también socias cuatro empresas y fundaciones públicas (Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, TRAGSA, SARGA y Orekan), cuatro ONG ambientales (Fundación Naturaleza y Hombre, Fundación Global Nature, SEO/BirdLife y WWF-España), y cuatro unidades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; Dirección General de la Costa y el Mar; Oficina Española de Cambio Climático; y Fundación Biodiversidad, que coordina el proyecto).

El proyecto tendrá un especial foco en la recuperación de los ecosistemas de humedal y del estado de conservación de hábitats y especies prioritarias. Hasta 2036 se desarrollarán acciones destinadas a incrementar el conocimiento y la información de los humedales, mejorar su gestión y planificación e integrar las políticas sectoriales como la agrícola y la turística para contribuir al buen estado de conservación de estos ecosistemas.

También se fortalecerá el sistema de gobernanza entre los distintos agentes sociales y se reforzará la sensibilización en todos los ámbitos de la sociedad sobre los beneficios que aportan y la importancia de su conservación.

La aplicación de soluciones basadas en la naturaleza contribuirá a la restauración de 43 tipos de hábitats y 41 especies de interés comunitario en humedales de distinta tipología como son las lagunas de alta montaña, los humedales de interior, las lagunas costeras o las marismas, entre otros.

Para ello, se pondrán en marcha medidas que abordan la restauración hidromorfológica y ecológica del humedal, la mejora de la orla vegetal, la retirada de residuos, el control de especies exóticas invasoras o la instalación de cajas nido. Asimismo, se transferirá el enfoque, las metodologías y las soluciones del proyecto a otras regiones del territorio nacional y del continente para contribuir a la conservación y mejora de los ecosistemas de humedal y su biodiversidad.

INTEGRACIÓN DE FONDOS

Para desarrollar este programa de actuaciones, el proyecto LIFE Humedales cuenta con un presupuesto inicial de 160,5 millones. De estos, 96 millones los aporta el MITECO, 34,5 millones los socios del proyecto y 30 millones la Comisión Europea.

Asimismo, se espera la movilización de hasta 111 millones de fondos complementarios durante el periodo de actuación del proyecto, de los cuales ya se han comprometido 26 millones. Todo ello sumará un presupuesto global de más de 271 millones.

Se enmarca en una tipología de proyectos del Programa LIFE denominados proyectos integrados estratégicos. A través de ellos, la Unión Europea busca facilitar a los Estados miembros la aplicación de la legislación medioambiental y climática europea. El proyecto complementará la financiación del Programa LIFE con otras fuentes, como los fondos estructurales FEADER, FEDER y FSE+, además de los Presupuestos Generales del Estado y aportaciones privadas, entre otras.

REGATA DE ARTIA

Previamente, la vicepresidenta tercera ha podido conocer de primera mano actuaciones ya ejecutadas por el MITECO en este entorno, como el proyecto de naturalización del canal de Artia. Esta actuación ha contado con una inversión de 3,7 millones y se encuentra en su fase final de ejecución.

La intervención ha permitido recuperar la funcionalidad ecológica del cauce, incrementar su naturalidad y mejorar la integración del espacio en la Red Natura 2000, compatibilizando la restauración ambiental con el uso público. Esta renaturalización de tiene también entre sus objetivos asegurar la defensa frente a inundaciones, la mejora ambiental, conseguir la integración paisajística, y también dar continuidad al paseo peatonal y ciclista.

En la visita ha estado acompañada por la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda así como por la delegada de Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, y la subdelegada de Gobierno en Gipuzkoa, Noemí López.

La actuación se ha desarrollado en el tramo de regata comprendido entre la carretera GI-636 y la desembocadura en el río Bidasoa, a lo largo de una distancia aproximada de 200 metros. La intervención para la renaturalización ha ocupado un ámbito total que supera los 13.000 metros cuadrados, colindante con la ZEC - Zona de Especial Conservación Txingudi-Bidasoa y próximo a la ZEPA - Zona de Especial Protección para las Aves de Txingudi, ambos espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Los antiguos muros de contención han sido sustituidos por taludes de tipo Krainer que combinan estructuras de madera con material vegetal vivo. Este tipo de taludes garantizan la estabilidad de las márgenes y han sido revegetados, incrementando la naturalidad del cauce y favoreciendo la recuperación ecológica del entorno.

Asimismo, la adecuación del canal con un recorrido más sinuoso y adaptado al entorno en la zona central del tramo ha permitido aumentar en cerca de 400 metros cuadrados la superficie total del cauce, mejorando su capacidad hidráulica y su integración ambiental.

El nuevo trazado se complementa con un itinerario peatonal y ciclista que conecta con el tramo existente en el parque de Osinbiribil que se adecúa a la nueva configuración del canal y mantiene, a la vez, una distancia de seguridad respecto al mismo.

Además, se ha sustituido la antigua pasarela peatonal, que se encontraba en mal estado, por una nueva pasarela de acero corten. Se trata de un tramo de bidegorri que da continuidad al paseo peatonal y ciclista recogido en el Plan Territorial Parcial de Donostialdea - Bajo Bidasoa.

Las obras, que están a punto de finalizar, se iniciaron en diciembre de 2024 con un presupuesto de adjudicación que supera los 3,7 millones de euros, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico del Gobierno central.