El Gobierno concede a título póstumo la Gran Cruz de la Orden Española de Carlos III a Jesús Fuentes Lázaro

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Carlos Luján - Europa Press

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a Jesús Fuentes Lázaro.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha considerado que "este es un reconocimiento a su compromiso con Castilla-La Mancha y con los valores de igualdad, progreso y tolerancia que forjaron nuestra democracia".

"Jesús fue siempre un socialista comprometido con la democracia, la libertad y el trabajo por el bien común", ha señalado la titular de Educación.

"Hoy reconocemos a un referente del socialismo en Toledo y en nuestra comunidad autónoma, a un verdadero ejemplo de servidor público y, para muchos de nosotros, a un gran amigo. Su legado nos acompañará siempre", ha asegurado.