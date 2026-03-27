El Gobierno de España prepara un homenaje para Carolina Marín tras anunciar su retirada

Archivo - La jugadora española de bádminton Carolina Marín - TWITTER CAROLINA MARÍN/BADMINTON PHOTO - Archivo

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España prepara un homenaje para la jugadora española de bádminton Carolina Marín, oro olímpico y triple campeona del mundo, que anunció este jueves que ponía fin a su carrera deportiva.

Así lo ha adelantado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante su asistencia al IV Campeonato Internacional de Parabádminton en el Complejo Deportivo Rafael del Pino de Toledo.

"Estamos en ello", ha indicado Tolón al ser preguntada por si desde el Gobierno se le iba a hacer algún reconocimiento a Carolina Marín tras el anuncio de su retirada.

Como ha explicado, a los deportistas españoles "lo que queremos es de alguna forma mimarlos, agasajarlos y las personas, en este caso una mujer como ha sido Carolina, pues tendrá por supuesto el reconocimiento del Gobierno de España".

Milagros Tolón le ha deseado "todos los éxitos a esta campeona, a esta mujer que ha sido marca España y que es marca España, que ha sido una campeona y que ha llevado el bádminton a lo más alto del mundo".