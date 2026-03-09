Gobierno C-LM aboga por que las futuras ayudas al combustible prioricen a empresas, trabajadores y sector primario

Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las estimaciones a - David Zorrakino - Europa Press

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado por que las posibles ayudas al combustible que se puedan articular a consecuencia de la escalada de precios que está provocando la guerra en Irán deben priorizar a las empresas de transporte, a aquellos ciudadanos que realicen desplazamientos para ir a trabajar y a los agricultores y ganaderos.

Preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido por dónde deben dirigirse las medidas, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha señalado que "habría que ver a quién se le baja el precio del combustible", abogando en todo caso que más que un planteamiento regional o local, es evidente que las debe poner en marcha el Gobierno central.

A su entender, sería una medida en términos similares a las que se materializaron "durante los momentos más duros de la crisis energética" derivada de la guerra en Ucrania, ha señalado.

En este punto, ha pedido no olvidarse de las empresas de transporte de viajeros y de transporte de mercancías, de la "gente trabajadora que no usa el coche por capricho sino que lo usa para ir a trabajar" y de los agricultores y ganaderos.