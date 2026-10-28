Gobierno C-LM aconseja a ciudadanos relacionados con el siniestro comunicarse con teléfonos habilitados

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, ha informado de la puesta en marcha de tres teléfonos de información ciudadana.

Desde el Ejecutivo regional aconsejan a los ciudadanos relacionados con el siniestro que se comuniquen con el 900 122 112, del Servicio de Emergencias 1112; el 900 10 10 20, de Renfe, y el 655 28 69 75, de de Irio.