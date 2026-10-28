Gobierno C-LM aconseja a ciudadanos relacionados con el siniestro comunicarse con teléfonos habilitados

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

Accidente ferroviario de Urda.
Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 10:48
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TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, ha informado de la puesta en marcha de tres teléfonos de información ciudadana.

Desde el Ejecutivo regional aconsejan a los ciudadanos relacionados con el siniestro que se comuniquen con el 900 122 112, del Servicio de Emergencias 1112; el 900 10 10 20, de Renfe, y el 655 28 69 75, de de Irio.

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