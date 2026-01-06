El Gobierno C-LM activa el Meteocam por temperaturas mínimas en la provincia de Guadalajara

Archivo - Escarcha, Helada, hielo, frio, temperaturas, temporal, nieve - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 21.00 horas de este martes, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) para la provincia de Guadalajara.

La dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras valorar el aviso de nivel rojo por temperaturas mínimas, con hasta -14 ºC, que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que afecta a la comarca de Parameras de Molina, en Guadalajara, con inicio a las 21.00 horas de hoy y finalización a las 9.00 horas de mañana miércoles (7 de enero).

Según informa el Ejecutivo, la Agencia Estatal de Meteorología también ha emitido avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas para las comarcas de La Alcarria y Serranía de Guadalajara (-6 ºC); Serranía de Cuenca (-6 ºC); Alcaraz y Segura, Hellín Almansa y La Mancha albaceteña en Albacete (-4 ºC); y La Mancha de Ciudad Real (-4 ºC); todos ellos con inicio a las 21.00 horas de hoy y finalización a las 9.00 horas de mañana.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la AEMET como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

En este sentido, la activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas precipitaciones.

CONSEJOS ANTE BAJAS TEMPERATURAS

Ante las bajas temperaturas, el Gobierno regional aconseja permanecer en el exterior el menor tiempo posible, extremando la precaución en caso de la presencia de hielo en las calles, evitando los cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, bebés, personas mayores y enfermos crónicos, porque son muy sensibles a dichos cambios.

Evitar la entrada de aire frío directo a los pulmones, para ello respirar por la nariz y no por la boca, ya que el aire se calienta al pasar por las fosas nasales; y vestirse adecuadamente para salir a la calle: un buen abrigo y calzado que protejan del viento y de la humedad. Protegiendo las zonas más sensibles expuestas al frío, como son las manos, la cabeza, el cuello y la cara.

En casa hay que intentar mantener la misma temperatura en todas las estancias. Una temperatura de 20-22º C debe ser suficiente; cerrar puertas y ventanas para evitar crear corrientes de aire, y revisar el estado de la calefacción, calderas, estufas y, en general, de los elementos de combustión usados para obtener calor para evitar riesgos de incendio o intoxicación por monóxido de carbono.

No utilizar aparatos de calefacción si desprenden un olor extraño al conectarlos o no parecen estar en buen estado. No acercar las estufas, braseros, etc. a las cortinas, muebles y, especialmente, a las camas o colchones, ni poner ropa u otros objetos sobre los aparatos calefactores, ventilando a diario durante unos minutos la vivienda para garantizar la entrada de oxígeno y de aire limpio.

Extremar la precaución si se tiene pensado hacer alguna actividad en el campo o la montaña. Informar siempre de la ruta que se va a seguir. Durante una ola de frío es aconsejable utilizar el transporte público. Coger el coche solo si es imprescindible, y llevar las cadenas, el depósito lleno, el teléfono móvil cargado, ropa de abrigo, agua y alimentos energéticos. Manteniéndose informado de las previsiones del tiempo y de las instrucciones que den las autoridades.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 1-2, a la vez que se invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a hacer un uso racional del mismo.