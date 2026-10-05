Gobierno C-LM advierte de que "gobierne quien gobierne" seguirá defendiendo el Tajo: "Ni un paso atrás"

Archivo - La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir defendiendo la posición de la región sobre el río Tajo y las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura "con todos los instrumentos que ofrece el Estado de Derecho", tanto en el ámbito institucional como en el judicial.

Así lo ha asegurado este lunes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras conocerse la convocatoria de elecciones generales y la situación a la que se enfrenta la aplicación de los caudales ecológicos tras los sucesivos retrasos, y ha advertido de que "gobierne quien gobierne" el Ejecutivo de Emiliano García-Page "seguirá defendiendo unas nuevas reglas de explotación del trasvase que llevamos esperando más de dos años".

Gómez ha señalado que el Gobierno regional ha reafirmado su compromiso de "no dar ni un paso atrás en la defensa del río Tajo y de los recursos hídricos propios de Castilla-La Mancha", situando como prioridad garantizar agua en cantidad y calidad para el abastecimiento de la población, el desarrollo económico y el futuro de la región.

"Castilla-La Mancha va a defender el Tajo, el cumplimiento de la ley y el derecho de nuestra tierra a disponer de unos recursos hídricos suficientes para garantizar el abastecimiento, el desarrollo económico y la protección ambiental del río en sus distintos tramos", ha señalado.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico insiste en que "se trata de defender la legalidad, el agua y los intereses de Castilla-La Mancha con independencia de quién ocupe el Gobierno de España".

Gómez ha subrayado que las sentencias judiciales han dado la razón a Castilla-La Mancha en cuestiones fundamentales, como la necesidad de garantizar unos caudales ecológicos reales y el cumplimiento de la legislación vigente.

En este sentido, la consejera ha recordado que el Gobierno regional ha acudido a la Audiencia Nacional para defender los intereses de Castilla-La Mancha ante la falta de adecuación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura a las previsiones contenidas en los planes hidrológicos aprobados mediante el Real Decreto 35/2023, de conformidad con lo establecido en la disposición final segunda del citado Real Decreto.

La titular de Desarrollo Sostenible ha manifestado, además, de que las dificultades y obstáculos que puedan plantearse desde otros territorios no van a hacer que la región rebaje sus reivindicaciones.

"Por muchas trabas que algunos quieran poner, ya sea en Murcia, en el Levante o en Madrid, hay algo que tenemos muy claro: no vamos a permitir que se ponga en riesgo la reserva hídrica estratégica de Castilla-La Mancha ni la protección de los espacios de la Red Natura 2000 vinculados al eje del Tajo", ha afirmado.