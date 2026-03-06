Gobierno de C-LM y agentes sociales sellan una estrategia de 100 millones para fortalecer el trabajo autónomo hasta 2030. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este viernes en Tarazona de la Mancha (Albacete) la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030, un plan dotado con 100 millones de euros, acordado con los agentes sociales y las principales asociaciones de autónomos, para consolidar el autoempleo como uno de los motores económicos de la región.

La estrategia ha sido firmada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto a los responsables de Cecam, CCOO, UGT y las cuatro organizaciones representativas del trabajo autónomo de la región.

La nueva estrategia se articula en torno a seis grandes ejes que pasan por impulsar la cultura emprendedora, fortalecer el acompañamiento integral a quienes deciden emprender, fomentar nuevos proyectos empresariales, consolidar los negocios existentes, garantizar la igualdad y promover la seguridad y la salud laboral.

Durante la presentación, Patricia Franco ha destacado que la nueva estrategia cuenta con una inversión de 100 millones de euros, lo que supone un incremento del 32% respecto al plan anterior, y ha subrayado que la primera edición permitió ejecutar más del 92% de las actuaciones previstas y alcanzar una ejecución presupuestaria del 161%.

Franco ha señalado que las estrategias del Gobierno regional son "flexibles" y se adaptan al contexto económico, al tiempo que ha defendido la necesidad de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes.

En este sentido, ha apuntado que el 32% de los jóvenes de Castilla-La Mancha quiere crear su propia empresa, frente al 23% que aspira a trabajar como funcionario.

La consejera ha explicado, además, que el 65% del presupuesto de la estrategia se destinará a fomentar el emprendimiento, mientras que el 25% se dirigirá a consolidar el mantenimiento y crecimiento de los negocios ya existentes.

El objetivo, ha señalado, es que las 150.000 personas autónomas que hay actualmente en la comunidad autónoma continúen desarrollando su actividad y que el número siga creciendo.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado la importancia de que Castilla-La Mancha pueda trabajar con una perspectiva de medio y largo plazo, algo que, a su juicio, sólo es posible gracias a la estabilidad institucional y al mantenimiento de acuerdos con los interlocutores sociales.

En este sentido, ha defendido que el diálogo social ha permitido mantener en la comunidad autónoma un clima de estabilidad laboral y empresarial. Según ha señalado, Castilla-La Mancha es una de las regiones con menos convenios colectivos en conflicto, algo que ha atribuido a la voluntad compartida de entender que "el barco es el mismo" para todos los actores implicados.

García-Page ha afirmado además que la estrategia para el trabajo autónomo tendrá cada vez más relevancia en un contexto de transformación económica marcado por los cambios tecnológicos y por la irrupción de la inteligencia artificial.

A su juicio, resulta difícil prever cuál será el modelo productivo dentro de una década o qué sectores desaparecerán o se transformarán, por lo que ha defendido la necesidad de fomentar perfiles capaces de adaptarse a esos cambios.

En esta línea, ha advertido también del desafío que afrontan las generaciones jóvenes, que en muchos casos comienzan su formación sin saber si lo que estudian seguirá siendo útil en el futuro debido a la rapidez de las transformaciones tecnológicas.

Ante este escenario, ha defendido la importancia de apoyar el emprendimiento y el trabajo autónomo, al considerar que favorece una sociedad más flexible y preparada para afrontar los cambios económicos.

Finalmente, ha agradecido el trabajo de todos los firmantes de la estrategia y ha tenido palabras de reconocimiento para la consejera de Economía y su equipo, de quienes ha destacado su capacidad para combinar la visión empresarial con la cercanía a los problemas cotidianos del tejido productivo.

Según ha señalado, Franco tiene "la ventaja de tener la visión de una CEO de una alta compañía y al mismo tiempo empatizar con el problema más pequeño de cualquier empresa o autónomo", al tiempo que ha bromeado con que "puede dedicarse a quitarle el trabajo a las encajeras de Almagro" por la cantidad de "encajes y estrategias" que ha sido capaz de sacar adelante.

APOYO DE TODOS LOS AGENTES SOCIALES

Por su parte, el presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha destacado que el plan supone consolidar el camino iniciado con la primera estrategia y ha recordado que Castilla-La Mancha cerró 2025 con 150.500 personas autónomas, lo que confirma el peso de este colectivo en la economía regional.

Desde los sindicatos, el secretario general de UGT en Albacete, Francisco Javier González, ha señalado que la estrategia es una herramienta para seguir impulsando el crecimiento económico de la región y ha subrayado su importancia para mantener servicios en zonas despobladas y favorecer el relevo generacional.

En la misma línea, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha defendido que el trabajo autónomo constituye un pilar esencial en la región, especialmente en el medio rural, y ha advertido de la necesidad de abordar retos como los falsos autónomos, la baja rentabilidad o la conciliación.

También han intervenido representantes de las principales asociaciones de autónomos de la región. El presidente de ATA en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rivero, ha señalado que la estrategia busca facilitar la actividad de los autónomos, mientras que el presidente de CEAT, Ángel López, ha destacado su carácter transversal y su atención al relevo generacional y al emprendimiento juvenil.

Por su parte, el coordinador de UATAE en Castilla-La Mancha, David Campos, ha valorado positivamente que el documento haya incorporado las aportaciones de las organizaciones del sector y ha celebrado el aumento del presupuesto, mientras que el secretario general de UPTA en la región, César García, ha señalado que el plan contribuirá a reforzar la cohesión y el desarrollo del trabajo autónomo en Castilla-La Mancha.

UN CASO DE ÉXITO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Durante el acto también ha intervenido Esmeralda Conde, quien ha compartido su experiencia como ejemplo de emprendimiento en la provincia de Albacete. Psicóloga con más de 30 años de experiencia, decidió iniciar en 2024 su actividad como autónoma, un paso que, según ha explicado, supuso enfrentarse al reto de abrirse camino en un ámbito donde es necesario darse a conocer y captar pacientes.

Conde ha señalado que las ayudas al inicio de actividad, al mantenimiento del negocio y la Tarifa Plana Plus de la primera estrategia fueron esenciales durante el primer año para consolidar su proyecto y superar la fase inicial de puesta en marcha, especialmente al tratarse de una actividad que requiere visibilidad y confianza por parte del público.

Gracias a ese apoyo, ha puesto en marcha varios proyectos itinerantes, entre ellos, uno centrado en el trabajo con niños y adolescentes y en el acompañamiento a sus familias ante dificultades que pueden afectar a su desarrollo, como el fracaso escolar.

Además, también desarrolla su labor con personas adultas para mejorar su bienestar emocional y estudia la puesta en marcha de nuevos proyectos a medio plazo.