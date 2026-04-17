Gobierno C-LM aprobará el próximo martes una inversión de 77 millones para sufragar gastos sociales de ayuntamientos

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega los Broches Gastronómicos del Medio Rural. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes, 21 de abril, una inversión de 77 millones de euros para destinarlo a gastos de servicios sociales que la Junta tiene con los ayuntamientos y las mancomunidades.

Así lo ha anunciado en Herencia, el presidente regional, Emiliano García-Page, tras asistir al XL aniversario de Tecnove, junto al alcalde, Sergio García-Navas.

Entre otros asuntos, tal y como ha mencionado el presidente regional, el Consejo de Gobierno aprobará una inversión de seis millones de euros para el nuevo centro de salud de Herencia (Ciudad Real).