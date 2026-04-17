Gobierno C-LM aprobará el próximo martes una inversión de 77 millones para sufragar gastos sociales de ayuntamientos

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega los Broches Gastronómicos del Medio Rural.
Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega los Broches Gastronómicos del Medio Rural. - JCCM - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 17 abril 2026 14:07
Seguir en

CIUDAD REAL 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes, 21 de abril, una inversión de 77 millones de euros para destinarlo a gastos de servicios sociales que la Junta tiene con los ayuntamientos y las mancomunidades.

Así lo ha anunciado en Herencia, el presidente regional, Emiliano García-Page, tras asistir al XL aniversario de Tecnove, junto al alcalde, Sergio García-Navas.

Entre otros asuntos, tal y como ha mencionado el presidente regional, el Consejo de Gobierno aprobará una inversión de seis millones de euros para el nuevo centro de salud de Herencia (Ciudad Real).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado