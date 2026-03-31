El Gobierno de C-LM confirma que las obras de la hospedería de Villanueva de los Infantes comenzarán tras Semana Santa

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, en la presentación del proyecto de rehabilitación del Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes. - JCCM

CIUDAD REAL 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado este martes que las obras de la hospedería de Villanueva de los Infantes comenzarán la próxima semana. Lo ha anunciado junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el acto de presentación del proyecto de rehabilitación de esta infraestructura que ha tenido lugar hoy en Villanueva de los Infantes.

Caballero ha señalado que "ya se han puesto en marcha, a través del Gobierno regional, infraestructuras de alojamiento turístico de gran calidad, como sin duda va a ser esta, con una categoría de cuatro estrellas y en un continente maravilloso como es este espacio". Ha destacado que, "con la actuación de Tragsa, contará además con un contenido desde el punto de vista del confort y de la modernidad que será espectacular", según ha informado la Junta por nota de prensa.

Tal y como han explicado, el proyecto unifica la antigua Hospedería y el Claustro del Convento de Santo Domingo en un establecimiento de cuatro estrellas con 72 plazas distribuidas en 36 habitaciones dobles, espacios para eventos y restauración y aparcamiento, renovando íntegramente las instalaciones y preservando el valor arquitectónico del conjunto histórico. La inversión final se estima en 6,6 millones de euros, incluyendo la inversión de 421.293 euros que se realizó para garantizar el buen estado del inmueble.

Asimismo, el vicepresidente segundo ha subrayado que "está demostrado que cuando se impulsan infraestructuras de este tipo se genera un beneficio en toda la zona y en la comarca, repercutiendo positivamente en la economía". Caballero ha explicado que el objetivo es "convertir a este municipio en una puerta de entrada turística a la región y, de manera particular, a la provincia de Ciudad Real y a la comarca del Campo de Montiel", apostando por "incrementar el atractivo para que cada vez lleguen más turistas y visitantes".

José Manuel Caballero ha subrayado que "se trata de que ese aumento de visitantes tenga también un mayor impacto económico, generando más actividad y oportunidades para hombres y mujeres de Villanueva de los Infantes y del conjunto del Campo de Montiel". Asimismo, ha recordado que "en la comarca se están invirtiendo cerca de tres millones de euros a través del Plan de Sostenibilidad Turística, aprobado en la anterior etapa de la Diputación, con fondos de la Junta y del Gobierno de España".

AVANCES DE LA RED REGIONAL DE HOSPEDERÍAS EN CIUDAD REAL

Desde este acto en Villanueva de los Infantes, Caballero ha indicado que "la red de hospederías, a la que se incorporará la de Infantes, sigue avanzando", pues "en las próximas semanas se va a licitar la gestión de dos hospederías en la provincia de Ciudad Real, concretamente en Viso del Marqués y en Aldea del Rey, que están prácticamente terminadas".

Asimismo, ha añadido que "en un par de meses se podrá licitar también la gestión de otra hospedería en Torres de Juan Abad" y ha avanzado que "muy pronto se inaugurará la de Campo de Criptana, que ya cuenta con gestor adjudicado". Además, ha señalado que "se está trabajando en estos momentos en otras actuaciones en Herencia y Alcázar de San Juan", subrayando que se trata de "edificios emblemáticos con un impacto muy importante en la arquitectura manchega".

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado el compromiso del Gobierno regional para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación del Convento de Santo Domingo de Villanueva de los Infantes, para su incorporación a la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, "un compromiso firme que nos ha llevado a multiplicar por más de dos el presupuesto previsto".

Precisamente, Patricia Franco ha recordado que el Ejecutivo autonómico está realizando una importante inversión en el Campo de Montiel como destino turístico, "con un Plan de Sostenibilidad que está ejecutado al 50% y con el que estamos movilizando 2,8 millones de euros, además de los más de 420.000 euros que hemos invertido ya en la rehabilitación de las cubiertas de este Convento o la inversión en la Casa Rueda, en Infantes", a los que ha sumado también proyectos como la Red de Miradores Astronómicos, que ya está en su recta final, o el proyecto Conecta Rural Bike, que también tiene varias de sus rutas en el Campo de Montiel.

"Además, ya hemos emitido el informe favorable para que, tras la celebración del próximo Consejo de Turismo, Villanueva de los Infantes sea declarado como Municipio Turístico en Castilla-La Mancha, y se incorpore, junto a Alcázar de San Juan y Almagro, a los 16 municipios que ya cuentan con esta declaración en la región", ha anunciado la consejera, que ha valorado la presentación de este proyecto a las puertas de unas fechas tan señaladas para el turismo en la región como la Semana Santa, "donde las previsiones que tenemos por parte del sector en la provincia de Ciudad Real son superiores a las de la media regional, con dos de cada tres plazas hoteleras cubiertas y una ocupación del 87% en turismo rural".