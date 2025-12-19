El Gobierno de C-LM convoca la X edición del Premio Internacional a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano'

Entrega del Premio Internacional a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano' de C-LM. - JCCM

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este viernes la convocatoria del X Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano', un reconocimiento que tiene como objetivo visibilizar y premiar a personas y entidades que destacan en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, tanto a nivel nacional como internacional.

El plazo para la presentación de las candidaturas será de un mes contado a partir de este sábado. Las candidaturas podrán ser presentadas por entidades locales, corporaciones de derecho público, instituciones o entidades públicas o privadas.

Se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

El premio consta de dos categorías: trayectoria personal, dirigida a personas cuya labor haya sido relevante en la promoción de la igualdad; y entidad, destinada a corporaciones, fundaciones, asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro que hayan realizado una labor destacada en este ámbito.

El galardón lleva el nombre de Luisa de Medrano, mujer renacentista nacida en Atienza (Guadalajara) y considerada la primera catedrática en una universidad europea. "Su figura nos recuerda que abrir camino para las mujeres ha sido siempre un acto de valentía y este premio busca reconocer a quienes siguen haciéndolo posible", ha afirmado la consejera de Igualdad, Sara Simón.

A su juicio, este premio se ha consolidado como "una referencia internacional para reconocer personas ejemplares y proyectos transformadores que combaten la desigualdad y abren caminos para las mujeres".

"Queremos poner en valor trayectorias personales e iniciativas colectivas que abren camino a nuevas generaciones y fortalecen la agenda feminista", ha concluido.