Gobierno C-LM declara Proyecto de Singular Interés la planta de acero verde que Hydnum Steel proyecta en Puertollano

La Consejera Portavoz Del Gobierno Regional, Esther Padilla, Comparece En Rueda De Prensa, A Las 11:30 Horas, Para Dar Cuenta De Los Asuntos Tratados En El Consejo De Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

CIUDAD REAL 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado declarar Proyecto de Singular Interés la planta de acero verde que Hydnum Steel proyecta en Puertollano, decisión que hace que la región entre "en la primera línea de la nueva industria europea".

Así lo ha referido la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles, en la que ha defendido que se trata de "un proyecto industrial estratégico para la región".

"Se trata de una inversión de más de 1.521 millones de euros, con la previsión de generar más de 5.200 empleos. Además habrá un impacto económico de 11.000 millones", ha destacado la portavoz, que ha justificado que declarar este proyecto de Singular Interés permite al Ejecutivo "actuar con agilidad y avanzar por la vía rápida de la inversión estratégica".

"Lo hacemos, además, en un territorio que también se ha consolidado como un nodo importante industrial, como es Puertollano, en un ecosistema en el que ya cuenta con 50 empresas vinculadas al hidrógeno", ha resaltado.