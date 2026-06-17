Gobierno de C-LM, sobre la declaración de Zapatero: "Deseamos que la conclusión es que no sea responsable de nada"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Zapatero declara hoy como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregularidades - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que lo que espera tras la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional es que se llegue a la conclusión de que "no es responsable de nada de lo que se le acusa".

"Lo que deseamos es que la conclusión de todo esto sea que no es responsable de nada de lo que se le acusa, pero es el momento en que se pueda defender y que la justicia haga su trabajo", ha afirmado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Así, ha reafirmado la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha del respeto a "la presunción de inocencia y de respeto al trabajo de los tribunales y de los investigadores". "Es el momento de dejar trabajar a los tribunales y también es el momento de dejar que el presidente Zapatero pueda defenderse", ha remarcado.