Gobierno C-LM desestima la condición de organización profesional agraria más representativa a Unión de Uniones

TOLEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha desestimado la condición de organización profesional agraria más representativa en Castilla-La Mancha a Unión de Uniones, conforme a la Ley de determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de 2025.

Así consta en una resolución de la secretaria de dicha consejería, que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se explica que la referida ley recoge los requisitos que las organizaciones han de cumplir para poder concurrir al procedimiento para la determinación de la representatividad y los criterios para la determinación de la representatividad.

En su virtud, alega el departamento que dirige Julián Martínez Lizán, se inició el procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en Castilla-La Mancha.

Se otorgó un plazo de un mes para que las entidades interesadas procedieran a la presentación de las correspondientes solicitudes y de la documentación acreditativa fijada en dicha resolución.

Estudiada la documentación obrante aportada por unión de Uniones, se ha comprobado que la entidad no cumple alguno de los requisitos de la nueva norma, como el hecho de haberse constituido al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril.

De igual modo, se ha constatado que la organización no acredita presencia activa en alguna(s) de las provincias de Castilla-La Mancha, al tiempo que no ha aportado documentación que demuestre la existencia de sede permanente en cada provincia con una implantación y actividad efectiva.

Tampoco cuenta con una plantilla mínima de 10 personas trabajadoras a tiempo completo contratadas por la organización en la región, ni ha tramitado al menos 1.000 solicitudes de ayudas agrarias en convocatorias efectuadas por la administración regional.

Por todo ello, Agricultura ha desestimado la condición de organización profesional agraria más representativa en Castilla-La Mancha.

La vigencia de esta resolución será de cinco años. Una vez transcurrido dicho plazo, mantendrá transitoriamente su vigencia en tanto no se publique una nueva resolución de reconocimiento que ponga fin al correspondiente procedimiento que se incoe para la medición de la representatividad una vez transcurridos los citados cinco años.

No obstante, esta resolución no pone fin a la vía administrativa y podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.