Gobierno C-LM envía un ES-Alert a Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín por la crecida del Segura

El río Segura a su paso por la provincia de Albacete. - JCCM

ALBACETE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha enviado un mensaje ES-Alert este jueves a las localidades de Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín, en la provincia de Albacete, por la posible crecida del río Segura como consecuencia del desembalse en el embalse de La Fuensanta.

Según ha informado el Gobierno autonómico en nota de prensa, el río Segura se encuentra en nivel rojo hidrológico a su paso por Elche de la Sierra.

Además, a primera hora de la tarde de este jueves el embalse de La Fuensanta se encontraba al 80 por cien de su capacidad, motivo por el cual se ha aumentado el caudal de los desembalses controlados que se vienen produciendo, con posibilidad de incrementarse desde los 100 metros cúbicos por segundo hasta los 140 previstos para este viernes, lo que podría producir inundaciones en los márgenes del río.

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha visitado Elche de la Sierra y Letur con el objetivo de conocer de primera mano la situación generada.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se recuerda que queda totalmente prohibido el acceso a pie y rodado a los márgenes del río y se desaconseja acercarse a las riberas ante la inestabilidad del terreno, que podría provocar desprendimientos, y la fuerza de las corrientes, que pueden ser invisibles.