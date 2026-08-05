Gobierno C-LM, a la espera de saber cuál será su participación en el reparto de menores llegados a Ceuta

Un migrante intenta cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CIUDAD REAL 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que permanece a la espera de conocer cuál será su participación o colaboración en el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta, ha indicado que esa acogida ha de ser "por igual que el resto de las comunidades autónomas de España", y ha indicado que, hasta la fecha, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico ni se ha convocado ningún consejo territorial para abordar este asunto.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Valdepeñas, donde ha participado en el acto de cesión de la sede de la DO Valdepeñas a la Asociación Interprofesional de Vinos de Valdepeñas.

Desde la localidad ciudadrealeña, Caballero ha pedido "prudencia" ante la actual crisis humanitaria y ha considerado que los partidos políticos que se consideran demócratas y respetan la Constitución "deberían bajar el diapasón y dejar las soflamas para las campañas electorales".

Dicho esto, ha reiterado que el Gobierno regional está dispuesto a "trabajar, arrimar el codo y, sin duda, apostar por la solidaridad", siempre dentro de la coordinación que corresponde al Gobierno de España.